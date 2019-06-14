«فيكتوري تيم» يشارك في مونديال «فورمولا 2»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم المشاركة للعام الثاني على التوالي في منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا2» التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو أي ام» وتشمل أربع محطات أوروبية.

وكشفت مؤسسة الفيكتوري تيم النقاب عن فريقها الجديد الذي سينافس بمشيئة الله في البطولة العالمية عبر زورقين جديدين صنعا بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم (الاسم الرائد في مجال صناعة زوارق السباق السريعة)، لتبدأ قصة جديدة من قصص التميز الإماراتي في هذا المجال.

كما أعلنت مؤسسة الفيكتوري تيم أن طاقم الزورقين الجديدين اللذين سيشاركان في الحدث العالمي سيضم متسابقين مواطنين هما بطل العالم في الزوارق السريعة «إف 4 إس» عام 2017 منصور المنصوري، الذي شارك في المنافسات العام الماضي، وزميله المتسابق متعدد المواهب احمد الفهيم نجم فريق الفيكتوري تيم الذي شارك هذا الموسم والعام الماضي في سباقات الزوارق السريعة «إف 4 إس».

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم حريز المر محمد بن حريز، إن مشاركة فريق الفيكتوري تيم في بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا2» تأتي ترجمة لتوجهات المؤسسة في إتاحة الفرصة للشباب والمتسابقين المواطنين لصقل مواهبهم، واكتساب التجربة في مختلف الميادين، وكذلك المنافسة في ألقاب كل البطولات العالمية في الرياضات البحرية.

وأوضح أن «المتسابق منصور المنصوري الذي سيقود أحد زورقي المؤسسة في هذه البطولة العالمية ليس بغريب عن المشاركة فيها، فقد شارك في أول ظهور للمؤسسة في هذه البطولة العام الماضي، وذلك بعدما رأينا موهبته المتقدة في منافسات الجائزة العالمية (إف 4 إس) التي توج بطلاً بها عام 2017».

وأضاف «زميله في الزورق الآخر بطلنا أحمد الفهيم قدم أداءً لافتاً بشهادة الجميع في منافسات الجائزة العالمية للزوارق السريعة (إف 4 إس) العام الماضي وبداية الموسم الحالي، ووجوده في البطولة العالمية للزوارق السريعة (فورمولا2) يثري تجربته من أجل صقل موهبته الكبيرة والاستمرار في درب النجاح».