20 لاعباً يعيدون هيكلة الوصل في الموسم المقبل

المصدر: أحمد طارق - دبي

بدأت شركة الوصل لكرة القدم بإعادة هيكلة لاعبي الفريق الأول في «الإمبراطور»، وذلك بالعمل على تجديد عقود عدد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع الفريق، إلى جانب حسم ملفات اللاعبين المرشحين للرحيل، وفقاً للعروض التي وصلت إلى «الأصفر».

وبلغ عدد اللاعبين الذين درست شركة الكرة الوصلاوية ملفاتهم، في الفترة الماضية، 20 لاعباً، إذ أعلن «الإمبراطور» عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد حتى الآن، هم، حارس المرمى محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء، وحميد عبدالله سالمين قادماً من الظفرة، والبرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة.

في المقابل، جدد الوصل عقود خمسة لاعبين، هم حميد عبدالله وحمد البلوشي وعبدالرحمن علي وخليل خميس وناصر نور، لتغلق ملف رحيل الحارس حميد عبدالله إلى الفجيرة، بعدما طلب «الذئاب» التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، إضافة إلى خليل خميس، الذي تلقى عرضاً أيضاً من الصاعد إلى دوري الخليج العربي، خورفكان.

ورحل حتى الآن عن قائمة «الإمبراطور» ثلاثة لاعبين، هم البرازيلي كايو كانيدو إلى العين، وحارس المرمى يوسف الزعابي إلى اتحاد كلباء، إضافة إلى البرازيلي فينسيوس ليما الذي قررت شركة الكرة عدم تجديد إعارته، التي تنتهي من نادي غريميو البرازيلي 30 الجاري.

أما أصعب الملفات التي تعمل شركة الكرة الوصلاوية عليها هو تحديد مصير اللاعبين المرشحين للرحيل، ولم يتم الاستقرار على استمرارهم مع الفريق من عدمه، سواء من الجهاز الفني أو من جانب اللاعبين أنفسهم، ورغبتهم في الاستمرار مع «الأصفر»، إذ تضم القائمة ستة لاعبين، هم حميد عباس وأحمد عيسى وراشد الهاجري وعبدالله صالح وهزاع سالم ووحيد إسماعيل، حيث يعد عباس والهاجري الأقرب للرحيل، بينما المفاوضات جارية مع هزاع سالم لتجديد عقده، ويظل موقف كل من وحيد إسماعيل وعبدالله صالح لم يتم تحديده.

من جهة أخرى، تضم قائمة اللاعبين المصابين الذين سيغيبون عن فترة الاعداد للموسم المقبل، ثلاثة لاعبين، أجروا عمليات جراحية في الفترة الماضية، وهم البرازيلي رونالدو مينديز، وحارس المرمى سلطان المنذري، ولاعب الوسط محمد سرور، إذ يغيبون فترة قد تصل إلى أربعة أشهر عن التدريبات.

من جهة أخرى، تدرس شركة الوصل لكرة القدم، عدداً من السير الذاتية لبعض اللاعبين الأجانب للتعاقد مع لاعبين بدلاً من البرازيليين كايو كانيدو وفينسيوس ليما، إذ تسعى الشركة لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب قبل بدء فترة الاعداد التي ستنطلق 14 يوليو المقبل بعمل تجمع داخلي في دبي، واجراء الفحص الطبي على اللاعبين، قبل السفر لخوض معسكر الإعداد في النمسا في الفترة من 22 يوليو إلى 18 أغسطس.

وعلمت «الإمارات اليوم» أنه تم ترشيح لاعب برازيلي يلعب في مركز الجناح، من جانب أحد وكلاء اللاعبين، إضافة إلى لاعب آخر يلعب في دوري الخليج العربي، للانتقال إلى «الإمبراطور»، إذ ستحسم شركة الكرة الوصلاوية، ملف اللاعبين الأجانب مع الجهاز الفني للوصل بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب، الذي أوصى باستمرار اللاعب الغاني جورج دووبنغ الذي شارك في الموسم الماضي مع «الفهود» ضمن فئة المقيمين في الدولة، والأمر نفسه بالنسبة إلى البرازيلي ماتيوس سانتوس، كما سيتم قيد لاعب برازيلي آخر، خضع للاختبار خلال تدريبات «الأصفر»، وأبدى الجهاز الفني إعجابه بإمكاناته.

تعاقدات جديدة

- محمد البيرق.

- حميد عبدالله سالمين.

- ويلتون سواريز.

تجديد عقود:

- حميد عبدالله.

- حمد البلوشي.

- عبدالرحمن علي.

- خليل خميس.

- ناصر نور.

المغادرون

- كايو كانيدو.

- يوسف الزعابي.

- فينسيوس ليما.

مرشحون للرحيل

- حميد عباس.

- أحمد عيسى.

- راشد الهاجري.

- عبدالله صالح.

- هزاع سالم.

- وحيد إسماعيل.

مصابون

- سلطان المنذري.

- محمد سرور.

- رونالدو مينديز.