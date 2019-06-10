أول ظهور للمنتخب في عهد مارفيك 13 يوليو المقبل

المصدر: منصور السندي - دبي

حدّد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة الهولندي فان بيرت مارفيك، يوم 13 يوليو المقبل موعداً لأول معسكر خارجي للمنتخب في عهد مدربه الجديد الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب السابق الإيطالي ألبيرو زاكيروني، إذ سيقام المعسكر لمدة تسعة أيام حتى 22 من الشهر ذاته في سالزبورغ النمساوية استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها في يوليو المقبل، وتحديداً بعد نهاية التصفيات التمهيدية للمنتخبات الأقل تصنيفاً التي ستلعب في يونيو، فيما ستعلن القائمة النهائية التي سيخوض بها المنتخب مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية في التصفيات المقبلة يومي الخامس والعاشر من سبتمبر المقبل، بعد المرحلة الثانية لمعسكر الإعداد الذي سيقام خلال الفترة من 24 أغسطس إلى العاشر من سبتمبر المقبلين.

ويعد المعسكر المرتقب في يوليو أول ظهور للمنتخب بعد فترة إجازة لنحو ستة أشهر من آخر مشاركة رسمية له في نهائيات كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، بعدما اختتم مشواره في المنافسة يوم 29 يناير الماضي، بعد خروجه من الدور نصف النهائي للمسابقة.

وضمت أول قائمة للأبيض في عهد مارفيك 27 لاعباً باستثناء لاعبي الوحدة لارتباطهم مع فريقهم بدوري أبطال آسيا، واللاعبون في القائمة الجديدة هم: عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي)، علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، زايد العامري، محمد العطاس (الجزيرة)، خالد عيسى، أحمد برمان، ريان يسلم، بندر الأحبابي (العين)، حبيب الفردان، طارق أحمد، محمد العكبري (النصر)، علي صالح، علي سالمين (الوصل)، الحسن صالح، عادل الحوسني، ماجد سرور (الشارقة)، وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي)، فهد الظنحاني، حسن المحرمي (بني ياس)، محمد علي شاكر (عجمان).

• المنتخب سيخوض تصفيات مشتركة مؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.