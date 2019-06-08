3 قضاة ينالون الشارة الدولية في القوة البدنية

المصدر: محمد فاضل - دبي

منح الاتحاد الدولي للقوة البدنية الشارة الدولية في التحكيم لثلاثة قضاة ملاعب إماراتيين جدد، هم: سعيد الماس وحمد العجمي وفيصل الغيص الزعابي، وذلك بعد نجاحهم في الاختبارات العملية والنظرية بدرجة امتياز، والتي أقيمت يوم أول من أمس في السويد على هامش إقامة منافسات بطولة العالم بالقوة البدنية، وبمشاركة حكام من 66 دولة في العالم، ما قاد الإمارات إلى الصدارة والمركز الأول في عدد حكام القوة البدنية على مستوى الوطن العربي، بعد ارتفاع العدد إلى أربعة حكام دوليين، إضافة إلى الحكم الدولي راشد العمري، الذي نالها على هامش إقامة بطولة آسيا، التي أقيمت في هونغ كونغ، شهر أبريل الماضي، وتفوقت الإمارات على كلٍّ من: الجزائر (حكمان)، والعراق وليبيا بواقع حكم واحد لكل منهما.

من جهته، تقدم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة القوة البدنية، فيصل الغيص الزعابي، بالشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ونائبه علي بن حيدر، والأعضاء للثقة العالية التي اولوها للحكام المتفوقين والبارزين الناجحين في الاختبارات، والدعم الكامل الذي مهد للاحترافية في التحكيم.

وقال الغيص: «عملنا فترة طويلة لينال حكامنا بالقوة البدنية الشارة الدولية، ضمن الخطة المعتمدة في لجنة حكام القوة البدنية بإقامة دورات تطويرية وورش عمل متقدمة، تمهيداً لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لبطولة العالم، والتي ستقام في دبي في نوفمبر من العام الجاري».