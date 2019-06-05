رسمياً .. برازيلي الوصل كايو عيدية العين لجماهيره

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم الاربعاء رسمياً عن توقيع اتفاقية شراء بطاقة البرازيلي، كايو كانيدو “28 سنة”، مع نادي الوصل مقابل 6 مليون دولار، لمدة 3 مواسم وذلك في البيان الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت.

وأعربت شركة نادي العين لكرة القدم عن بالغ تقديرها لإدارة نادي الوصل على التعامل الراقي والاحترافي كما أشادت بموقف اللاعب البرازيلي كايو كانيدو، الذي أظهر رغبة كبيرة في الدفاع عن شعار “الزعيم” خلال مرحلة المفاوضات.

ويعد التعاقد مع كايو أول صفقة لنادي العين تحضيراً للموسم الكروي الجديد من أجل تعويض رحيل البرازيلي كايو لوكاس الذي انتقل لصفوف نادي بنفيكا البرتغالي.

