العين يفاضل بين الكوسوفي موريكي والكاميروني تاوامبا

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن خيارات اللجنة الفنية بنادي العين للتعاقد مع مهاجم صريح لخلافة الدولي السويدي، ماركوس بيرغ، انحصرت حالياً بين لاعب فريق كايكور ريسبور التركي ومنتخب كوسوفو، فيدات موريكي بجانب لاعب فريق التعاون السعودي، الكاميروني ليندر تاوامبا، في وقت كان النادي قد وضع مهاجم فريق الشارقة، البرازيلي ويلتون سواريز ضمن خياراته قبل أن يتعاقد معه الوصل أخيراً.

وجاء لاعب منتخب كوسوفو على رأس القائمة نظراً للمستويات الجيدة التي قدمها مع فريقه في الموسم الحالي بتسجيله 17 هدفاً وصناعة ثمانية أهداف خلال 34 مباراة، بالإضافة إلى صغر سنه كونه بدأ عامه الـ25، وهو ما يعزز من إمكانية التعاقد معه لفترة طويلة، بجانب البنية الجسمانية القوية وارتفاع قامته (194 سم)، بينما لديه في عقده مع فريقه التركي موسم واحد فقط.

وقال المصدر: «في حال فشلت المساعي بالتعاقد مع موريكي فإن الإدارة ستتجه للخطة (ب) التي تشير للتعاقد مع مهاجم فريق التعاون السعودي، الكاميروني تاوامبا الذي كان النادي دخل معه في مفاوضات أولية عقب نهاية الموسم، لكن العرض الجديد سيشمل رفع قيمة الصفقة لتصل إلى 25 مليون درهم».

يذكر أن عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، قال في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين إنه بالتشاور مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو دخلوا فعلياً في مفاوضات مع عدد من اللاعبين، من ضمنهم ثلاثة مهاجمين أجانب، أحدهم من الدوري المحلي وآخر من السعودي والأخير يلعب في أوروبا.

يذكر أن فريق العين عاد للمدرسة الكرواتية مجدداً، وذلك بعد تعاقده رسمياً مع المدرب إيفان ليكو (41 سنة) بعقد حتى عام 2021، لقيادة فريق الكرة الأول بداية من الموسم الجديد، الذي سيخوض فيه «الزعيم» استحقاقات قوية على الصعيدين المحلي والقاري أملاً في العودة لمنصات التتويج.

وأثبتت المدرسة الكرواتية نجاحها مع فريق العين في الفترة السابقة بإعادة الفريق للواجهة المحلية، بجانب الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا في عام 2016، وذلك تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، كما وصل «الزعيم» تحت قيادة المدرب الآخر زوران ماميتش لنهائي كاس العالم للأندية، ومحلياً حقق ثنائية الدوري والكأس لأول مرة في تاريخ النادي.

واستهل ليكو مشواره التدريبي بقيادة فريق آود هيفرلي لوفين البلجيكي في 2014، قبل أن ينتقل للانضمام إلى الجهاز الفني كمساعد لمواطنه إيغور تيودور في فريق باوك سالونيكا اليوناني 2015-2016، وفي موسم 2016-2017 قاد فريق سينت ترويدن البلجيكي، قبل أن يتلقى عرضاً لتدريب فريق كلوب بروج البلجيكي الذي حقق معه نجاحات كبيرة، إذ حصد لقب بطل الدوري البلجيكي وكأس السوبر، وحصد جائزة أفضل مدرب لموسم 2017-2018.

العين يمنح أولوية التعاقد مع موريكي أمام تاوامبا