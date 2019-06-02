العين يفاوض 3 مهاجمين أجانب‎

المصدر: العين- الإمارات اليوم

أكد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول والرديف محمد عبيد حماد أن العين فعلياً في مفاوضات مع عدد من اللاعبين من ضمنهم ثلاثة مهاجمين أجانب أحدهم من الدوري المحلي وآخر من السعودي والأخير يلعب في أوروبا.

وقال للموقع الرسمي لنادي العين حول التعاقد مع المدربالكرواتي أن إيفان ليكو حقق نجاحات في بلجيكيا، أسهمت في وضع اسمه ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الفترة القادمة، وأبرز النقاط التي استندنا عليها تمثلت في شخصية المدرب وأسلوب تعامله وطريقة تفكيره بالإضافة إلى التمسك بالمدرسة الكرواتية والتي حقق معها العين نجاحات لافتة في الفترة الماضية والتي تأقلم وتكيف معها لاعبو الفريق سريعاً وعند المفاضلة أجمع الكل على أن إيفان ليكو هو الأنسب لقيادة الفريق خلال الموسمين القادمين ونتطلع إلى أن يكمل المدرب مسيرة النجاحات التي بدأها من سبقه من مواطنيه الكرواتيين.

وأكمل: "بدأت المفاوضات مع المدرب منذ فترة وطالب خلالها بتوفير عدد من المباريات لمشاهدة الفريق كما تمت مناقشة عدة أمور مرتبطة بترشيحات اللاعبين الأجانب والمراكز التي يحتاجها الفريق وشعرنا بأنه بدا العمل فعلياً قبل توقيع العقد مع النادي".

وزاد: "ناقشنا اليوم أجندة الموسم القادم وبرنامج التحضير لكافة الاستحقاقات المقررة على الفريق في الموسم الجديد كما تحدثنا عن بعض الأمور المرتبطة بتجهيز اللاعبين للتحديات القادمة سعياً لتحقيق أهداف النادي، وننتظر من المدرب تقريراً مفصلاً لحسم جميع الأمور المرتبطة بالفريق قبل بداية التحضير للموسم القادم سواء مرحلة التجمع الداخلي أو خلال المعسكر الخارجي".

ورداً على سؤال حول برنامج التحضير للموسم الجديد، قال: "أطلع المدرب إيفان ليكو على البرنامج الإعدادي المقترح للفريق وأكد أن لديه بعض التعديلات التي سيتضمنها تقريره المرتقب من ناحية المباريات الودية وفترات التحضير والجرعات التدريبية وفقاً لرؤيته في تجهيز فريقه لتحديات الموسم الكروي الجديد والتي سيتم الكشف عنها خلال المرحلة القادمة".