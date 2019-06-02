داود علي: المتعة غابت عن دورينا منذ رحيل عموري إلى الهلال

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق واتحاد كلباء الحالي داود علي، أن المتعة الكروية غابت عن دوري الخليج العربي منذ انتقال نجم المنتخب الوطني والعين عمر عبد الرحمن (عموري) إلى صفوف الهلال السعودي لما يتمتع به من امكانات كروية مميزة، مشيراً إلى أن موهبة عمور ي امتعت الجمهور واثرت المنافسات، وقال داود علي لـ«الإمارات اليوم»: «دورينا جميل وممتع بوجود نخبة قوية من اللاعبين الماهرين فنيا، لكن لا اعتقد ان ايا منهم سد الفراغ الذي تركه عموري».

وفي سياق اخر كشف داود علي عن انه جدد عقده لسنة مقبلة للاستمرار في تمثيل «النمور» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، تثمينا لما وجده من عناية ورعاية من قبل إدارة وجمهور ولاعبي اتحاد كلباء، معبرا عن سعادته لذلك، متمنيا ان يكون عند حسن الظن به، وقال إنه يسعى لتقديم المردود الفني المميز والعطاء الذي يظهر فريقه بمرتية متقدمة في الموسم المقبل، مبيناً: «اتطلع الى ان اقدم اداءا افضل عن ماقدمته خلال المباريات الماضية للفريق، وماحظيت به من دعم من إدارة النادي يشجعني على ذلك وطموحي الشخصي يمتد لحدود بعيدة». وتابع: «اكثر ماشجعني على الاستمرار في قلعة النمور المدرب الايطالي فيفياني، لما يتمتع به من حس عالي بقراءة المباريات ويمكنني ان اصفه انه افضل مدرب تدربت تحت اشرافه خصوصا وانه ترجم فكر المدرسة الايطالية وقد استفدت منه كثيرا، وطور مستواي الفني بشكل كبير، وهو الأمر الذي يشجعني للاجتهاد أكثرمن أجل تقديم افضل عطاء في المباريات المقبلة».

وأضاف «كان المومسم الماضي من المواسم الصعبة التي لعبتها في مشواري الكروي لكون الفرق التي كانت تلاعبنا تنظر لنا على أساس أننا فريق قادم من الدرجة الأولى ولابد من الفوز عليه مما جعلهم يلعبون بقوة وهو ما صعب من المباريات لولا اننا لعب المباريات بروح عالية وتعاون كبير، واعتز بتجربتي مع اتحاد كلباء كثيراً».

جدّد عقده مع فريق اتحاد كلباء لموسم جديد.