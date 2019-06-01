الوصل يوافق على المشاركة في البطولة العربية

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي الوصل موافقته على المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية، بعدما تلقت شركة الكرة في الإمبراطور دعوة رسمية من الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في البطولة.

وذكر الفهود على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن: نادي الوصل يعلن تلقيه دعوة رسمية من الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية، وبدورها وافقت إدارة النادي على المشاركة في البطولة العربية، وتمثيل الإمارات في البطولة التي تجمع بين الأشقاء العرب.

يذكر أن الوصل شارك في النسخة الماضية من البطولة العربية، التي حملت اسم كأس زايد للأندية الأبطال، وفاز بلقبها النجم الساحلي التونسي، على حساب الهلال السعودي، في النهائي الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد في العين، بينما قدم الإمبراطور مستويات رائعة بتأهله إلى ربع النهائي، بتخطي كل من الاتحاد السعودي والأهلي المصري، قبل أن يغادر الأصفر البطولة بالخسارة أمام الأهلي السعودي في دور الثمانية. وستحمل النسخة المقبلة من البطولة العربية اسم بطولة الملك محمد السادس، على أن يقام النهائي في العاصمة المغربية الرباط.