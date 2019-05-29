الهاجري: بعض الأندية حاولت التأثير في لاعبي العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، اكتمال كل الإجراءات الخاصة بالإعداد للموسم الكروي الجديد، بداية من تجديد عقود اللاعبين الذين دخلت فترة الستة أشهر الأخيرة من عقودهم، وتوفير متطلبات الفريق في المرحلة المقبلة، لكنه لم يشر إلى ما إذا كان الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو مستمراً مع الفريق أو أن هناك نية للتعاقد مع مدرب جديد، متمنياً في الوقت نفسه التوفيق للاعبين الأجانب الذين غادروا صفوف الفريق، وهم البرازيلي كايو لوكاس والسويدي ماركوس بيرغ والمالي حامد تونغو دومبيا، والبرتغالي روبن روبيرو.

وقال في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين، إن: «فرق العمل في النادي تعمل ليلاً ونهاراً دون كلل أو ملل سعياً لوضع كل الأمور الخاصة بالتحضيرات للموسم المقبل في أفضل صورها، وقد أنجزنا الكثير ولم يتبق سوى القليل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعاً خلال الأيام المقبلة حال الانتهاء من جميع الملفات».

وهنأ الهاجري اللاعبين الذين تم تمديد عقودهم خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى بعض الأندية مارست أساليب التأثير غير المباشر في مجريات المفاوضات مع اللاعبين بعد دخولهم فترة الستة أشهر، وقال: «تلك الأندية اصطدمت بجدار متين تأسس على علاقة راسخة بين النادي وأبنائه اللاعبين تحت عنوان الأسرة العيناوية المترابطة، وسيتم إغلاق هذا الملف قريباً».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أن المفاوضات مع اللاعبين المواطنين والأجانب الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام إلى قائمة خيارات في الموسم الكروي المقبل، وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقدات فور اكتمالها، وقال: «الشكر واجب لجميع إخواني أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على جهودهم اللافتة وتفانيهم في العمل».

وأشاد الهاجري بجمهور العين صاحب الدور المهم والمؤثر في اكتمال إجراءات تجديد عقود اللاعبين، من خلال الدعم اللافت والمساندة المتواصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.