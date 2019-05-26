استاد هزاع بن زايد يرسم البسمة على وجوه «أصحاب الهمم»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مدير مكتب شؤون الجماهير في نادي العين، أحمد الكعبي، أن مبادرة «نسعد لفرحتكم»، الموجهة لأصحاب الهمم والتي نظمت منتصف الأسبوع، حققت نجاحاً كبيراً بعد الحضور الكبير خلال الزيارة الميدانية التي نظمت لهم لاستاد هزاع بن زايد، من أجل توثيق ارتباطهم بنادي العين، ومن خلال منحهم فرصة التعرف إلى كواليس الملعب وغرف تبديل الملابس الخاصة بالفريق الأول، والتقاط الصور التذكارية فيها.

وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «المبادرة كان لها أثر طيب في نفوس أصحاب الهمم وذويهم الذين تفاعلوا بشكل لافت خلال الزيارة التي وجهت إدارة النادي بإقامتها».

وأشار إلى أنها لم تقتصر فقط على الزيارة الميدانية بل نظمت فعالية خاصة على هامش الزيارة، وقال: «استمتع الحضور مع أسرهم بالعروض المسرحية وألعاب الخفة التي قدمت على المسرح الخارجي، بالإضافة لفعاليات الرسم والتلوين، كما تم إقامة مباراة كرة سلة، بينما التقط الجميع صورة تذكارية في أرضية الملعب توثيقاً للزيارة».