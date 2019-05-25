انطلاق منافسات اليد في دورة التسامح الرياضية

المصدر: العين - الإمارات اليوم

انطلقت أول من أمس، بصالة النهيانية في العين، منافسات كرة اليد للسيدات، ضمن دورة التسامح الرياضية، بحضور رئيس اللجنة المنظمة العليا أحمد آل سودين، ورئيس لجنة المسابقة نسرين درويش، وممثلات الفرق المشاركة.

وجاءت الانطلاقة قوية، وشهدت بروز عدد من اللاعبات المواطنات مع فرقهن المحلية، حيث أقيمت في اليوم الأول للمسابقة ثلاث مباريات ضمن الدور التمهيدي، وكان فريق النصر أول المتأهلين لنصف النهائي بتصدره للمجموعة الأولى إثر فوزين مستحقين على بلدية دبي 26-4، و السويق العماني بنتيجة 25-15.

وبدوره حقق فريق دبي الدولي الفوز على أهلي سداب العماني بنتيجة 21-5، لحساب المجموعة الثانية، ومن المقرر أن تكون منافسات الدور التمهيدي اختتمت ليلة أمس، على أن يقام اليوم الدور نصف النهائي للبطولة.

من جهتها، أكدت رئيس لجنة مسابقة كرة اليد للسيدات، نسرين درويش أن الإقبال المتزايد والمستويات التي قدمتها الفرق المشاركة يعكس أهمية هذه الدورة بوصفها محطة مهمة لتطوير الرياضة النسوية، ودعم الفتيات في مختلف الألعاب الرياضية، وتحديداً في مسابقات كرة اليد.