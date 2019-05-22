غلق تدريبات الشارقة أمام الجمهور والإعلام

المصدر: منصور السندي - الشارقة

ذكر نادي الشارقة على حسابه في «تويتر» أن الجهاز الفني للفريق قرر، اعتباراً من اليوم، غلق التدريب اليومي، الذي يجريه على ملعبه في استاد خالد بن محمد بالحزانة، أمام الجمهور ووسائل الإعلام، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبين لمزيد من التركيز للمباراة المقبلة في ختام دوري الخليج العربي أمام فريق الإمارات، السبت المقبل.

وقال النادي «نشكر جميع محبي وعشاق الملك على وجودهم خلال الفترة السابقة في التدريبات اليومية، وابتداء من اليوم تقرر إغلاق التدريب اليومي عن الجماهير والإعلام، وذلك لإعطاء اللاعبين مزيداً من التركيز للمباراة المقبلة».