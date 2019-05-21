الذوادي: اتحاد الكرة صرف 45 مليون درهم على أندية في الهواة خلال 3 سنوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المحلل الرياضي في قناة أبوظبي الرياضية رياض الذوادي، إن اتحاد الكرة صرف على أربعة أندية في دوري الدرجة الأولى هي العربي والذيد ومسافي والتعاون 45 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه رغم صرف هذا المبالغ الا أن ذلك لم يؤدِّ الى تطوير هذه الأندية، واصفاً اتحاد الكرة بأنه اسوأ اتحاد من ناحية الجانب المالي خلال الـ10 سنوات الأخيرة، لافتاً الى أن العجز المالي للاتحاد وصل إلى 14 مليون درهم. وأضاف الذوادي في حديث لبرنامج جيم أوفر على قناة أبوظبي الرياضية «رواتب موظفي اتحاد الكرة ارتفعت خلال 2017 -2018 إلى ستة ملايين درهم، على الرغم من تقليص عدد الموظفين». وشدد الذوادي على أن «الجانب القانوني إضافة الى المالي يعدان من أهم البنود التي يجب أن تتم مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العمومية المرتقب لاتحاد الكرة».

وأضاف «يجب على المجالس الرياضية والأندية وضع أيديها على الملف المالي لاتحاد الكرة، كون أنه ليس هناك رقيب على اتحاد الكرة».

- «رواتب موظفي اتحاد الكرة ارتفعت خلال 2017 -2018 إلى ستة ملايين درهم».