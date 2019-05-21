الجزيرة الأغلى قيمة سوقية في الإمارات والشارقة الثاني

المصدر: أحمد طارق - دبي

تصدر نادي الجزيرة التصنيف الأخير لموقع ترانسفير ماركت، كأغلى نادٍ من ناحية قيمة لاعبيه السوقية في دوري الخليج العربي، بقيمة بلغت 15.8 مليون يورو (نحو 64.8 مليون درهم)، بينما تقدم الشارقة المتوج أخيراً بلقب الدوري، من المركز السابع، إلى الوصافة، بعد فوزه بلقب الدوري بقيمة سوقية 14.8 مليون يورو (نحو 60.8 مليون درهم).

وبلغت القيمة التسويقية لدوري الخليج العربي، 136 مليون يورو (نحو 558 مليون درهم)، إذ شهد تصنيف شهر أبريل، تراجع العين من الصدارة بعدما انخفضت قيمته السوقية من 15.6 مليون يورو إلى 14.7 مليون يورو، أما الجزيرة ارتفعت قيمته السوقية من 14.6 مليون يورو إلى 15.8 مليون يورو ليصعد إلى الصدارة، بينما زادت القيمة السوقية للشارقة 10 ملايين يورو، بارتفاعها من 4.8 إلى 14.8 مليون يورو.

في المقابل، جاء شباب الأهلي في المركز الرابع متراجعاً من المركز الثالث، بقيمة سوقية بلغت 12.7 مليون يورو، بعدما انخفضت من 13.8 مليون يورو، أمّا الوحدة رغم أن قيمته السوقية ارتفعت من 10.4 ملايين يورو إلى 12.4 مليون يورو، ولكن «صاحب السعادة» جاء في المركز الخامس.

ورغم تراجع نتائج الوصل في الموسم الجاري، لكنه يعد من أكثر الأندية ارتفاعاً في القيمة السوقية من 2.25 مليون يورو إلى 11.5 مليون يورو ليحتل المركز السادس في لائحة الترتيب، وتبعه النصر في المركز السابع بعدما ارتفعت قيمته من 7.8 ملايين يورو إلى 9.1 ملايين يورو.

أغلى اللاعبين المواطنين

أمّا بالنسبة إلى أغلى اللاعبين المواطنين، حافظ لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، علي مبخوت على موقعه في الصدارة بقيمة بلغت أربعة ملايين يورو، أما لاعب العين السابق، والهلال السعودي، عمر عبدالرحمن تراجعت قيمته إلى 2.5 مليون يورو، بعدما كانت قيمته تبلغ أربعة ملايين يورو، ولكن ابتعاده عن الملاعب بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي، أسهم في تراجع قيمته، بينما تساوى مع «عموري» في القيمة نفسها، لاعب الجزيرة الشاب، خلفان مبارك.

وجاء مهاجم شباب الأهلي، أحمد خليل في المركز الرابع بقيمة بلغت مليوني يورو، أمّا أبرز مفاجأة كانت حلول لاعب الشارقة، سيف راشد في المركز الخامس، بعدما ارتفعت قيمته من 25 ألف يورو إلى 750 ألف يورو، وذلك بعد العروض القوية التي قدمها مع «الملك» في الموسم الجاري، إلى جانب تتويج الفريق بلقب الدوري.

إيغور كورنادو

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب، استفاد لاعب الشارقة، الإيطالي إيغور كورنادو من الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع «الملك» وبات أغلى لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي، بعدما ارتفعت قيمته من 2.4 مليون يورو إلى خمسة ملايين يورو، بينما جاء في المركز الثاني لاعب الوحدة، البرازيلي ليوناردو دي سوزا بقيمة بلغت 4.2 ملايين يورو، وتبعه في المركز الثالث لاعب العين، السويدي ماركوس بيرغ بقيمة بلغت 3.5 ملايين يورو، وجاء في المركز الرابع لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما بقيمة بلغت ثلاثة ملايين يورو، بينما تساوى في المركز الخامس كل من لاعب الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، ولاعب العين، الياباني توساكا شيوتاني، ولاعب الشارقة من الرأس الأخضر، ريان مينديز بقيمة بلغت 2.5 مليون يورو لكل منهم.

بينما كانت المفاجأة بلاعب الوحدة الأرجنتيني سيبستيان تيغالي هداف الدوري الذي حل في المركز الثامن بقيمة تبلغ مليوني يورو.

- قيمة «عموري» تتساوى مع لاعب الجزيرة الشاب خلفان مبارك.

- إيغور كورنادو بات أغلى لاعب أجنبي في الدوري بـ 20 مليون درهم.

- تيغالي هداف الدوري خارج قائمة الأوائل الخمسة.

- الوصل أكثر الأندية ارتفاعاً في القيمة السوقية بـ 46 مليون درهم.

القيمة التسويقية لدوري الخليج العربي نحو (558 مليون درهم).