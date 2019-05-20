الاتحاد الدولي للكاراتيه يشكر حمدان بن محمد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدم الاتحاد الدولي للكاراتيه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لجهود سموه في دعم الرياضة عموماً، وتفضله بدعم تنظيم بطولة العالم للكاراتيه، التي سيتم تنظيمها في دبي خلال شهر نوفمبر 2020، والتي تتزامن مع تنظيم «إكسبو 2020».

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي المهندس مطر الطاير، لنائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه اللواء. م ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، والأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه راشد آل علي، والمدير التنفيذي للاتحاد محمد عباس.

وقدم اللواء الرزوقي شكر الاتحادين الدولي والإماراتي لمجلس دبي الرياضي، ولمطر الطاير شخصياً، للدعم والتعاون الكبير الذي يقدمه لاتحاد الكاراتيه منذ بداية عمل مجلس الإدارة الحالي، وجهوده في تطوير اللعبة، ونشر ممارستها، وكذلك لدعم تنظيم بطولة العالم المقبلة التي ستقام للمرة الأولى في الدولة. واطلع الطاير على التحضيرات التي يقوم بها الاتحاد الإماراتي للكاراتيه، بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لتنظيم هذه البطولة، وعبّر عن ثقته بنجاح تنظيم البطولة لتوافر جميع المقومات التي تجعلها البطولة الأكثر نجاحاً وتميزاً بين بطولات الاتحاد الدولي للكاراتيه من ناحية الدعم والرعاية والمنشآت الرياضية والسياحية والخبرات التنظيمية الكبيرة التي يمتلكها أبناء الوطن.

وفي ختام اللقاء تم تقديم شهادة حزام أسود (7) دان من الاتحاد الدولي للكاراتيه للمهندس مطر الطاير.