الإمارات تتصدر منافسات «التحدي الليلي»

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

شهدت منافسات تحدي ناس الليلي تفوقاً إماراتياً، بحصول محمد ميرا على المركز الأول في فئة المحترفين للرجال، وجاء بالمركز الثاني الروسي سيرجي بيريلغين، بينما حل الإماراتي عبيد النعيمي، في المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة السيدات المحترفات، حققت الجنوب إفريقية نادين كاهيل المركز الأول، وجاءت في المركز الثاني المغربية لطيفة الصاروخ، والكرواتية تيا فابير ثالثة.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ند الشبا الرياضية، سعيد حارب، أن الدورة تواصل تحقيق المزيد من النجاحات وتستقطب الآلاف من المشاركين، بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقال في تصريحات صحافية: «إن حرص سموه على الوجود وحضور المنافسات وتحفيز المشاركين، هو أمر يشكل أكبر تشجيع للجنة المنظمة، لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف التي رسمها سموه لهذه الدورة الرياضية والمجتمعية، ويدفع الرياضيين المشاركين لخوض منافسات الدورة بإرادة وعزيمة».

ووصف حارب دورة ند الشبا بأنها أصبحت «أولمبياداً مصغراً»، نظراً لزيادة وتنوع المنافسات الرياضية فيها، والتي تستقطب اهتمامات مختلف الجنسيات المقيمة على أرض الدولة، وأوضح: «تحرص اللجنة المنظمة على دعم وتطوير الرياضات الأساسية، التي انطلقت مع النسخة الأولى للدورة، وفي مقدمتها كرة قدم الصالات وكرة الطائرة والبادل تنس ورياضات أصحاب الهمم، كما تحرص على إضافة المزيد من الرياضات في كل دورة، سواء كانت رياضات أولمبية مثل المبارزة، أو رياضات تتمتع بجماهيرية كبيرة، مثل الجوجيتسو وثلاثيات كرة السلة والكريكت والتزلج على الثلج.

وختم حارب بالقول: «مشاركة أكثر من 6500 رياضي في هذه النسخة، رفع عدد المشاركين في الدورة منذ انطلاقتها إلى أكثر من 30 ألف رياضي، من مختلف الأعمار والجنسيات، وهو الأمر الذي يؤكد النمو المتزايد للدورة، وتأثيرها الكبير في الرياضيين، واستقطاب الجماهير، خصوصاً العائلات».