علي الظنحاني لـ «الشرقاوية»: أنا بخير

طمأن مدافع فريق الشارقة علي الظنحاني انصار الفريق، بعد أن تعرض للإصابة في رأسه خلال لعبة مشتركة أثناء مباراة فريقه أمام الوحدة أول من أمس بدوري الخليج العربي، والتي انتهت بتتويج «الملك» بدرع الدوري.

وقال علي الظنحاني لـ«الإمارات اليوم» إنه بخير بعدما تم نقله إلى المستشفى، عقب المباراة لإجراء الفحوص الطبية اللازمة وعمل صور أشعة. وأضاف: «اثبتت الفحوص الطبية التي خضعت لها في المستشفى سلامتي». وأشار الظنحاني الذي خضع للعلاج في مستشفى القاسمي إلى انه سعيد للغاية بالإنجاز الذي تحقق بالفوز بلقب الدوري.

وقال إن ما تحقق هو بجهود الجميع، مشيراً إلى أن اللاعبين استمروا في الدفاع عن فرصتهم بتحقيق اللقب حتى آخر لحظة، وأن الدرع نتيجة ما بذل من كل مكونات النادي.