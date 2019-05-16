"ثانوية أبوظبي" إلى نهائي بطولة التسامح

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

أسفرت نتائج منافسات كرة القدم للنسخة الأولى من بطولة "التسامح" الرمضانية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لموظفيها في العاصمة أبوظبي ، والتي يشارك فيها 12 فريقا عن حجز فريق ثانوية أبوظبي لمقعد في الدور قبل النهائي ممثلاً عن المجموعة الثالثة بعد الفوز في مباراتيه أمام فريقي الإمارات وعمير بن يوسف وحصده العلامة الكاملة ليتربع على صدارة المجموعة بست نقاط ويكومن أول الصاعدين لهذا الدور، فيما لم تحسم فرق المجموعات الثلاث الأخرى الصعود حيث سيتم حسم أسماء الفرق الثلاث التي سوف تكمل عقد المربع الذهبي مساء بعد غد الأحد.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات تضم كل مجموعة 3 فرق يصعد منها فريق واحد للدور نصف النهائي.

وعلى صعيد منافسات كرة الطائرة تأهل فريق الأبطال للمباراة النهائية بعد فوزه في مواجهة نصف النهائي على الخدمات المدرسية بشوطين نظيفين ، فيما ستقام مواجهة نصف النهائي الثانية يوم الإثنين المقبل بين فريقي روح الاتحاد و الصدارة على أن تقام المباراة النهائية مساء الثلاثاء المقبل، وشارك في منافسات كرة الطائرة ست فرق من مختلف إدارات وزارة التربية والتعليم بالعاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن تحسم مواجهات يومي الأحد والإثنين المقبلين أسماء المتأهلين إلى نهائي ألعاب البلياردو وتنس الطاولة والشطرنج ، وتقرر إقامة المباراة النهائية لكل لعبة يوم الثلاثاء المقبل فيما عدا كرة القدم حيث سيقام النهائي الأربعاء المقبل مع حفل ختام منافسات البطولة.

من جهته وجه يوسف محمد المرزوقي رئيس اللجنة الإعلامية في البطولة في تصريحات صحافية الشكر إلى جميع المشاركين في المنافسات ، مشيرا إلى أن الإقبال على المشاركة من جانب الموظفين ووصول العدد إلى ما يقرب من 500 مشارك ومشاركة يؤكد الحرص الدائم على ممارسة الرياضة، وكذلك التفاعل مع المناسبات الرياضية الاجتماعية التي تنظمها الوزارة.