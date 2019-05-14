«الفيكتوري تيم» يتربع على عرش بطولة العالم للدراجات المائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيطر فريق الفيكتوري تيم، المشارك في بطولة العالم للدراجات المائية (الاكوابايك)، التي اختتمت أول من أمس في المدينة البرتغالية بورتماو، على عرش الصدارة خلال جميع سباقات فئة محترفي واقف جي بي 1، حيث تمركز البطل النمساوي كيفين رايتيرر، متسابق الفيكتوري تيم، بالصدارة، بعد تحقيقه المركز الأول في سباق أفضل زمن، والسباق الأول والثاني، وبعدها أكمل طريقه لعرش البطولة، بعد حلوله الأول في السباق الثالث والنهائي، حيث أسفر هذا الفوز عن أربع ذهبيات خلال أولى جولات بطولة العالم للدراجات المائية.

وقال رايتيرر في تصريحات صحافية: «هذه بداية الموسم فقط، ومازال أمامنا العديد من المنافسات خلال موسم هذه البطولة». وأضاف: «نواجه منافسين أقوياء، ولكن هدفنا دائماً هو المركز الأول، وهذه بداية رائعة، ونعمل لنكمل المسار لتحقيق اللقب الكبير، واعتلاء منصات التتويج في البطولة، وتحقيق اللقب الكبير للسنة الثانية على التوالي».

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر بن حريز، بالإنجاز الذي حققه الفريق في أولى جولات البطولة، واعتبر أن الفوز هو بداية مشرقة لموسم مليء بالتحديات والمنافسات العالمية. وقال في تصريحات صحافية: «نحمد الله على هذه النتائج الطيبة، ونعمل من خلال رؤية طامحة واستراتيجية هادفة لوضع دبي على خارطة العالم في مجال الرياضات البحرية». وأضاف: «هدفنا المركز الأول، ونعمل على تذليل العقبات والتحديات من خلال دعم الفريق بجميع الوسائل الممكنة، وتوفير أفضل معايير التكنولوجيا والتقنيات التي تدعم فريقنا الاحترافي».

واستقطبت البطولة في جولتها الأولى 81 مشاركاً ومشاركة من 28 دولة.

ويستعد فريق الفيكتوري تيم لثانية جولات البطولة التي ستقام في أول شهر يونيو في المدينة الإيطالية أولبيا. وبعدها سيتجه إلى الصين، لتنتهي البطولة في منتصف ديسمبر المقبل في الشارقة.

من جانبه، تمكن البطل الإماراتي راشد الملا، عضو فريق أبوظبي، من حصد لقب فئة الحركات الاستعراضية، بعد أن قدم الفاصل الاستعراضي الأجمل بين كل المشاركين، ووصل إلى العلامة الكاملة في نهاية الجولة الأولى، في حين حل بطل الإمارات راشد الطاير، نجم أبوظبي، في المركز الأول، وحصد اللقب في فئة جالس محترفين إحدى أقوى فئات البطولة، وجاءت المفاجأة بإحراز البطل الإماراتي الواعد راشد سالم المركز الثاني، ووصافة بطولة العالم في فئة الناشئين، التي تقام لجولة واحدة فقط لهذه الفئة، وهو أحدث الوجوه المنضمة إلى فريق أبوظبي، ومن المواهب الصاعدة التي يقدمها الفريق.

وشارك في فئة جالس محترفين 23 متسابقاً، تصدر من خلالها راشد الطاير المرحلة الثانية، وتصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 47 نقطة مع نهاية الجولة، وبين العديد من المرشحين وبقوة لنيل اللقب، حيث حافظ على مستواه طوال دورات السباق كي يتوج بلقب الفئة في الختام، في حين تفوق راشد الملا في فئة الحركات الاستعراضية كي يقدم الاستعراض الأفضل بين المشاركين، خصوصاً أنه العربي الوحيد المشارك، حيث وصل إلى النقطة رقم 50 في أول جولة، وكان الأداء الراقي مع الظهور الأول للبطل الواعد الناشئ راشد سالم، الذي حقق المركز الثاني والوصافة في فئة الناشئين جي بي 3.2.

من جهته، قال الناشئ راشد سالم، الذي يبلغ 11 عاماً: «بدأت مع بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية في هذا الموسم، وكانت أولى المشاركات لي، والآن أحس بسعادة كبيرة وأنا أشارك مع الفريق للمرة الأولى، وأريد أن أقدم للإمارات إنجازات أكبر، وسأكون على مستوى المنافسة في المرات المقبلة».