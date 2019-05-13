حمدان بن محمد يبارك لمنصور بن زايد الفوز بالدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بمناسبة فوز «السيتيزن» بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، في رقم تاريخي لم يتكرر منذ 2009.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أبارك لأخي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، فوز فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.. نهنّئ عشاق مانشستر سيتي وجمهوره الكبير في الإمارات وبريطانيا وحول العالم، ونبارك لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على هذا المستوى الرفيع والإبداع الكروي».

وكان «سيتي» قد حسم الفوز باللقب، بعد منافسة محتدمة مع فريق ليفربول استمرت حتى اللحظة الأخيرة التي فاز فيها «السيتزن» على مضيفه برايتون 4-1، أمس، في الجولة الـ38 والأخيرة من الموسم.

وأنهى «سيتي» البطولة في الصدارة برصيد 98 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي فاز بدوره على ولفرهامبتون 2-صفر، في ختام البطولة التي اعتبرها المراقبون والمحللون والنقاد أنها الأقوى في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وكانت مباريات الجولة الأخيرة قد أقيمت في توقيت واحد، ما أضفى الكثير من المتعة والترقب لدى الجماهير، في وقت تعامل معها مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على طريقته الخاصة، إذ طالب أسرة ناديه من جهاز فني وإداري ولاعبين، التركيز في المباراة، ومنعهم من الاطلاع على نتائج سير مباراة ليفربول وولفرهامبتون التي كان فيها الأول يمني النفس بتعثر السيتي، إلا أن كليهما فاز بالجولة الأخيرة وبقي فارق النقطة على حاله.