تألق لاعبي كلباء والشارقة في «جودو بطولة زايد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت مساء أول من أمس منافسات بطولة الجودو المفتوحة للفردي التي نظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو ضمن بطولة زايد الرياضية 23 المقامة بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي. وشهدت المنافسات سيطرة كبيرة للاعبي الشارقة وكلباء على مستوى الشباب، وسط مشاركة 80 لاعباً ولاعبة تحت 20 سنة، وشملت 11 وزناً على مستوى أندية ومراكز الجودو.

وضمن فئة الشباب، نال ذهبية وزن فوق 90 كغم لاعب الشارقة حارب جمعة الفائز بلقب أفضل لاعب هذا الموسم، كما حقق ذهبية وزن تحت 90 كغم عيسى محمد (كلباء)، وعادت ذهبية وزن فوق 100 كغم إلى علي الدرمكي (كلباء).

ونال ذهبية وزن تحت 50 كغم زايد فيصل (كلباء)، وتحت 55 احمد فيصل (كلباء) وفاز بذهبية تحت 60 كغم لاعب الفجيرة راشد الحوسني، وتحت 66 أكبر دلشات (الشارقة) وفاز بذهبية وزن تحت 73 لاعب الفجيرة سعيد خميس، وتحت 80 كغم لاعب الفجيرة عبدالله نعمتوف.

ولدى الفتيات، تألقت لاعبات مركز فاطمة بنت مبارك بالفوز بـ5 ميداليات، كانت من نصيب مروة كشيش في وزن تحت 50 كغم، والعنود عبدالله وميرة حمدان خليفة وشوق عادل، كما فازت مايا محمد ببرونزية وزن تحت 57، فيما فازت بالذهبية شمسة يوسف (الوحدة) ونالت الفضية كميلة أسعد (صالة تيتان)، وفازت بالبرونزية الثانية مها يوسف (جودو كان دبي).

وفي جانب آخر، تصدر فريق مجلس أبوظبي الرياضي منافسات كرة القدم للناشئين تحت 16 سنة بعد الفوز على فريق شتوتجارت (2) بـ 6-صفر، وفاز فريق بني ياس على فريق الأكاديمية الفرنسية 8-صفر.

وفي منافسات كرة القدم تحت 14 عاماً فاز بني ياس على فريق مجلس أبوظبي الرياضي بهدفين، وحقق شتوتجارت الفوز على الأكاديمية الفرنسية 3-2.

وأسفرت الجولة الأولى لبطولة الكارتينج عن فوز فريق أبوظبي للسيارات بالمركز الأول، وحل ثانياً فريق الكعبي، فيما عاد المركز الثالث لفريق دوجو موتو.