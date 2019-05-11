مبخوت وخلفان وخليل يتنافسون على جائزة أفضل لاعب إماراتي

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي لثمان فئات مختلفة تعتمد على التصويت، وذلك بعد انتهاء مدة التصويت التي بدأت في 5 مايو الجاري، التي شارك فيها ممثلي الأندية (كابتن ومدرب الفريق)، الإعلام والجماهير.

بحسب النتائج النهائية لقائمة المرشحين في الفئات الخمس، والتي تم تحديدها بناء على ترشيحات لجنة الاختيار، يتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي) كل من: علي مبخوت وخلفان مبارك من الجزيرة، وأحمد خليل من شباب الأهلي.

وانحصرت المنافسة في جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي) بين: إيغور كورونادو وويلتون سوارس من الشارقة، وسيباستيان تاجليبو من الوحدة، أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها كل من: عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، وأيمن الرمادي مدرب عجمان.

وفي جائزة الفتى الذهبي (أفضل لاعب واعد من مواليد 1998 فما فوق) ضمت القائمة النهائية كلا من: علي صالح من الوصل، خليفة الحمادي من الجزيرة، ومحمد خلفان من العين.

فيما تأهل للمرحلة النهائية في جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من: خالد عيسى من العين، محمد الشامسي من الوحدة وعادل الحوسني من الشارقة.

أما جائزة أفضل منصة رقمية رياضية، فترشح للمرحلة النهائية كل من سبورت فور أوول، حدث الرياضة، ويلا سيلفي، بعد حصولهم على أكبر عدد من النقاط من مرحلتي التقييم ثم التصويت.

وشهدت جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير وأجمل هدف في الموسم منافسة بين الجماهير، إذ اعتمدت الجائزة الأولى على ترشيح الجماهير للاعبها المفضل عبر صفحات التواصل الاجتماعي للجنة دوري المحترفين، فيما خصصت الثانية للتصويت لأفضل هدف من قائمة مكونة من 5 أهداف تم نشرها في جميع الحسابات الرسمية للجنة.

وجاءت الترشيحات لصالح كل من خالد عيسى (العين)، أدريس فتوحي (دبا) وإيغور كورونادو (الشارقة) في جائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، فيما انحصر اللقب في جائزة أجمل هدف في الموسم، بين: خميس إسماعيل (الوصل)، مايكل أورتيغا (بني ياس) وتسوكاسا شيوتاني (العين).

الجدير ذكره أن جوائز دوري الخليج العربي تضم فئتين الأولى حسب التصويت، فيما تعتمد الفئة الثانية من الجوائز على الإحصائيات وتشمل: فريق الأحلام الذي يضم 11 لاعباً تفوقوا في مراكزهم إضافة إلى نتائج التصويت للاعبين الفائزين بالجوائز الأخرى، جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري الخليج العربي، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري الخليج العربي، تراخيص الأندية، المحتوى الإلكتروني وجائزة أفضل جمهور.