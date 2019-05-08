126 لاعباً يشاركون في بطولة «زايد للشطرنج»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُفتتح مساء اليوم بطولة «الوفاء لزايد 2019»، للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج هذا العام ضمن أنشطته في (عام التسامح)، والتي تستمر حتى 12 الجاري بمشاركة 126 لاعباً ولاعبة من 23 دولة مختلفة.

ويشارك في البطولة هذا العام نخبة من اللاعبين الدوليين وأندية الدولة وعدد من أندية الجاليات يتصدرهم الأساتذة الدوليون الكبار المالدوفي أرديشيسكو فيوريل، والأذربيجانيان قادر جوزينوف وإيلمر ماجيراموف، والكوبي والتر برنسيبا وأستراتوس جيرفس من اليونان، وكذلك نجوم الإمارات والعرب، وعدد من اللاعبين المتميزين من أكاديمية نادي دبي للشطرنج.

وقال مدير الجهاز الفني في نادي دبي، نجيب صالح في تصريحات صحافية: «الحدث هو درة بطولات النادي خلال شهر رمضان، اذ يحظى بمشاركة كبيرة من حملة الألقاب الشطرنجية والمصنفين دولياً».

وأشار إلى أن: «النادي سينظم بطولة الشطرنج الخاطف (بليتز) للفرق خلال هذا الشهر الفضيل، التي من المتوقع أن يشارك فيها إلى جانب أندية الدولة كل من أندية الجاليات، بالإضافة إلى فرق من الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة ومدينة دبي».