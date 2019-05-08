12 فريقاً في انطلاق النسخة الجديدة لـ «رمضانية الشارقة» لكرة الصالات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم النسخة الجديدة لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية، التي تُقام في دورتها الرابعة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بمشاركة 12 فريقاً من الكبار موزعين على أربع مجموعات، إلى جانب ست فرق في منافسات الناشئين تحت 14 سنة على مجموعتين. وتجرى منافسات البطولة بين 8 و19 الجاري، على صالة ملعب نادي الشارقة الرياضي بالحزانة.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة 200 ألف درهم لبطل المسابقة، فيما سينال الوصيف 100 ألف درهم، كما تم تخصيص جوائز مالية لأفضل لاعب وهداف وحارس البطولة. ورصدت اللجنة أيضاً جائزة 50 ألف درهم لبطل الناشئين، و30 ألف درهم للوصيف.

وخصصت كذلك جوائز متنوعة للجمهور، تشمل أجهزة ذكية من هواتف وأجهزة لوحية وتذاكر سفر وقسائم شراء، إلى جانب تنظيم مسابقات خلال أشواط اللقاءات تشمل السحوبات على جوائز نقدية فورية، الى جانب حضور ضيوف مميزين طوال أيام البطولة من مشاهير الرياضة وكرة القدم والفن ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتستهل البطولة اليوم على مستوى الناشئين بلقاء «سبورت فور أول» مع «ريتش تاريغت»، كما تفتتح فرق المفاجأة وشرطة الشارقة أولى منافسات المجموعة الأولى لفرق الكبار.

وكانت قرعة الكبار، كشفت عن مواجهات منتظرة تجمع فرق «المفاجأة، وشرطة الشارقة، وفهود زعبيل» ضمن المجموعة الأولى، أما المجموعة الثانية فضمّت كلاً من «إي جي 90، والإمبراطور، والبحري»، بينما جمعت ثالثة المجموعات مواجهات منتظرة بين كلّ من فرق «الحمرية، وأيه بي إل غروب، والوحدان»، أما المجموعة الرابعة فجمعت كلاً من فرق «سبورت فور أول، والشباب، وخورفكان».

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فرق من الناشئين تتنافس على جائزة 50 ألف درهم.