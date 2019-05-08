«رمضانية بلدية دبي» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس «عام التسامح» لقدامى اللاعبين، التي تنظمها بلدية دبي على ملاعب نادي بلدية دبي، وخصصت المشاركة في البطولة لموظفي ومنتسبي الدوائر الحكومية بدبي وللاعبين فوق الـ43 عاماً، حيث يمثلون ثمانية فرق بالنسخة الأولى للبطولة وهي: بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة الصحة، القيادة العامة لشرطة دبي، هيئة الكهرباء والمياه، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير، فريق التسامح، وفريق إمارات التسامح، الذي يمثلهم نخبة من قدامى اللاعبين ممن ينطبق عليهم شرط المشاركة والمنافسة على لقب البطولة. وستكون الانطلاقة بمباراة استعراضية تجمع بين فريق أصحاب الهمم مع فريق يضم نخبة من اللاعبين المشاركين من مختلف الدوائر المحلية، ثم تقام مباراتان حيث يقص فريقا بلدية دبي و«كهرباء دبي» المباريات في العاشرة والربع مساءً، وتعقبها المباراة الثانية وتجمع بين فريقي هيئة الصحة وفريق التسامح.

وأكد مدير قسم نادي بلدية دبي، وليد الشيباني، في تصريحات صحافية: «وضعت اللجنة المنظمة مجموعة من القواعد الخاصة بمشاركة الموظفين اللاعبين (فوق 43 سنة)، حيث تقام البطولة بنظام المجموعات ودوري من دور واحد، ويلتقي في الدور قبل النهائي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ووصيف الأولى يلتقي مع متصدر الثانية لتحديد النهائي المقرر في 21 الجاري.