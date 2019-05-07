الفنلندي كورهونين يدخل قائمة الـ 20 في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قفز الفنلندي ميكو كورهونين إلى قائمة العشرين الأوائل «التوب 20»، بانتقاله من المركز 98 إلى المركز 17 في ترتيب «السباق إلى دبي» التابعة للجولة الأوروبية للغولف، بعدما تغلب على بنجامين هيبرت في المباراة الفاصلة، وحصد من خلالها لقب فولفو الصين المفتوحة، ليقطع خطوة كبيرة نحو الوجود في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر، بوصفها البطولة الختامية للجولة العريقة.

وبعد حصوله على المركز الثاني في البطولة، كسب هيبرت 585 نقطة، لينتقل من المركز 89 إلى المركز 25 في «السباق إلى دبي».

يذكر أن أفضل 50 لاعباً خلال الموسم، ينالون بطاقات المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تمر سنوياً في محطاتها في دول حول العالم، منها بطولتا أبوظبي إتش إس بي سي، وبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك.