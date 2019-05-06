اتحاد الشطرنج ينظم بطولتي أكاديمية الشيخة فاطمة وأصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الشطرنج عن تنظيم بطولتين خلال رمضان، حيث سينظم البطولة الأولى في 21 مايو الجاري، وهي بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرمضانية الأولى للشطرنج الخاطف، بالتعاون والشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وذلك بمقر نادي سيدات أبوظبي، وستكون البطولة مفتوحة لجميع الفئات والجنسيات للعنصر النسائي فقط، وتم توجيه الدعوة لكل الأندية والجاليات المقيمة في الدولة.

وتحصل البطلة على كأس البطولة وجائزة مالية 7000 درهم، والمركز الثاني على كأس و4000 درهم، والثالث على كأس و3000 درهم، وجوائز حتى المركز العاشر، كما تم تخصيص جائزة لأفضل لاعبة إماراتية، تحت ثماني و12 و14 و16 و18 سنة. وتقام البطولة بالنظام السويسري من سبع جولات، ويحق للاعبات الحاصلات على تصنيف دولي المشاركة في المنافسات، ويتم تطبيق أنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج واللائحة الفنية لاتحاد الشطرنج لعام 2019.