«صقور الإمارات» تعزز فرصة التحليق مجدداً في سماء «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

عزز فريق الإمارات حظوظه بالبقاء في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي بعد فوزه على مضيفه الفجيرة بهدف دون مقابل أمس، ضمن الجولة 23 لدوري الخليج العربي، بعد أن رفع «الصقور» رصيدهم إلى 18 نقطة في المركز 12 مقابل 15 للفجيرة.

وسجل الإمارات هدفاً مبكراً في الدقيقة (2) عن طريق البرازيلي كارلوس أنتونيو، الذي سدد برأسه كرة وصلته من ضربة ركنية لعبها له مواطنه كايو فيليب، وكاد الفجيرة أن يتعادل بعد تسديدة البرازيلي غابريل داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس علي صقر إلى ركنية (5).

وأسهمت تحركات لاعب الإمارات وليد عمبر في بناء هجمات خطيرة أمام مرمى الفجيرة، سدد خلالها كرتين خطرتين أمسك بهما الحارس (35 و37).

وأبعد هلال سعيد كرة سددها وليد عمبر، كانت في طريقها إلى المرمى (40)، إلى ضرية ركنية.

وتصدى حارس مرمى الصقور علي صقر لكرة سددها الجزائري محمد بن يطو، وحولها إلى ضربة ركنية (44).

وفرّط مهاجم الفجيرة، البرازيلي غابرييل، في ضربة حرة مباشرة من على مشارف الجزاء، عندما سدد الكرة إلى الجدار البشري (61)، بينما سدد زميله إبراهيم خميس إلى جانب القائم (69).

وكاد الإمارات أن يتقدم بالهدف الثاني، بعد أن أفلتت الكرة من يد حارس مرمى الفجيرة، قبل أن يبعدها أحمد الحفيتي (71).

ورفض حكم المباراة محمد عبدالله حسن احتساب ضربة جزاء للفجيرة، على الرغم من رجوعه لـ«الفار»، بعد أن لامست الكرة يد سعد سرور (86)، قبل أن يمنح تسع دقائق وقتاً بدل الضائع، تعرض خلالها الفرنسي شيخ دياباتي للطرد بعد نيله بطاقتين صفراوين.

البرازيلي أنتونيو

سجل هدفاً مبكراً

في الدقيقة

الثانية.