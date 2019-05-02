الوحدة والجزيرة.. «ديربي» البطاقة الآسيوية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يسعى الوحدة إلى تقليص فارق النقاط مع منافسه الجزيرة إلى نقطة واحدة، في صراع الفريقين على الفوز بالبطاقة المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، عندما يحل عليه ضيفاً ثقيلاً في التاسعة إلا ربعاً من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد في ديريي العاصمة، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويدخل الوحدة المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 37 نقطة، بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على الفجيرة بخمسة أهداف نظيفة، ويسعى اليوم إلى تحقيق أكثر من هدف، يأتي في مقدمتها تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، لتدعيم موقفه في سعيه للحصول على مقعد يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وزاد مدرب الوحدة، هينك تين كات، الإثارة المتوقعة للديربي، عندما أكد في المؤتمر الصحافي، الذي سبق المباراة، أهمية المواجهة، قائلاً: «ستكون مباراة ممتعة، فالجزيرة في المركز الثالث، ويقاتل من أجل التأهل لدوري أبطال آسيا، ونحن أيضاً نريد التأهل للبطولة، لذلك علينا تحقيق المركز الثالث أو الرابع، ولكي أكون صادقاً أنا من صنعت الجزيرة، ومعظم اللاعبين لايزالون يلعبون وموجودون في التشكيل الأساسي، وبكل تأكيد أنا فخور بذلك، لكن عندما نلعب في مواجهتهم، فلا مكان للمشاعر».

في المقابل، يدخل الجزيرة المباراة في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بعد خسارته الأخيرة أمام الوصل 1-3، بعد فترة طويلة لم يتلق فيها الخسارة أمام الإمبراطور. ويسعى الفريق إلى تعويض هذه الخسارة، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الحصول على النقاط الثلاث، للاحتفاظ بالمركز الثالث على أقل تقدير، إن لم يكن العودة مجدداً للمركز الثاني، الذي تركه لشباب الأهلي بفارق ثلاث نقاط. كما يسعى الجزيرة إلى تأكيد تفوقه على الوحدة في ديربي العاصمة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد نجاحه في الفوز عليه خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور الأول.

ويفتقد الفريق جهود نجمه وهدافه علي مبخوت للإيقاف، والذي تأثر به كثيراً في مباراتي دبا والوصل الماضيتين.