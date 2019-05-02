الشارقة لن يشتري لاعبين مواطنين بعد 3 سنوات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

أكد رئيس شركة الشارقة لكرة القدم محسن مصبح، أن فريق الشارقة لن يشتري أي لاعب مواطن من خارج النادي بعد ثلاث سنوات من الآن، مشيراً إلى أن خطة الشركة هي الاعتماد على أبناء النادي في فرق المراحل السنية، ومنهم فريق 15 سنة بطل الدوري الذي يضم لاعبين مميزين سيكونون نواة للفريق الأول في المستقبل. وتمنى رئيس الشركة التواصل في ما بين الأجيال من أجل بناء نظام موحد للنادي يكون داعماً للفريق في المستقبل.

وكان محسن مصبح قد توج فريق الشارقة تحت 10 سنوات ببطولة «دوري الحمرية» في نسخته السادسة، والذي استمر ما يقارب تسعة أشهر، وحرص على اللقاء بالجهازين الفني والإداري لفريق الشارقة الصغير.

وقال محسن مصبح لـ«الإمارات اليوم»: «شاهدنا اليوم مجهوداً كبيراً ورائعاً من نادي الحمرية من أجل تنظيم البطولة الرائعة لهذه الفئة الصغيرة من أجل تنمية روح المنافسة والتحدي ورفع مستوى الخبرات، ما يفيد اللاعبين كثيراً في المستقبل، لأنه تم تهيئة اللاعبين بشكل رائع وشاهدنا تعاوناً كبيراً بين اللاعبين الصغار وتشجيعاً من المدرجات، وأؤكد أن نادي الشارقة سيكون الداعم الأول لنادي الحمرية اعتباراً من العام المقبل لضمان استمرار نجاح هذه البطولة الرائعة».

وأضاف: «شاهدنا في هؤلاء الصغار صفة القيادة التي نفتقدها في فرقنا حتى بالفرق الكبيرة، ونفتقد اللاعب القائد الذي ينجح في لم شمل اللاعبين، ومن خلال هذه البطولات الصغيرة نستطيع أن نخرج بثلاثة أو أربعة لاعبين يكون لديهم القدرة على القيادة، ويتم الاعتناء بهم ووضعهم في برنامج معين للاستفادة منهم في المستقبل».

وتابع: «نستعد لإطلاق مشروع السفير الرياضي من نادي الشارقة في القريب العاجل، وتم تجهيز الملف بالكامل وسيتم عرضه على اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي، وسيتم إرساله قريباً إلى الجهات المختصة لبحث اعتماده».

وعن الغرض من هذا المشروع، قال محسن مصبح، إن «السفير الرياضي لا يرتبط بكرة القدم فقط، وإنما بالرياضات الأخرى أيضاً، فيجب على اللاعبين الصغار أن يعرفوا نجوم الرياضة السابقين والتواجد معهم باستمرار واعتماد سفير رياضي لكل موسم وكل نادٍ من اللاعبين الكبار، يكون قدوة ويحرص على الحضور في المهرجانات والبطولات والتدريبات للتواصل مع الأولاد الصغار والاقتداء به، وأتوقع أن هذا السفير أو النجم أو القدوة الحسنة سيكون له دور كبير في تغيير مفهوم الناشئين، ويمكن أن يسافر هذا السفير مع الفرق في المباريات وغيرها لتنمية قدارت اللاعبين، وعلى سبيل المثال إمارة الشارقة تضم العديد من النجوم، ومنهم الكثيرون القادرون على القيام بهذا الدور، واتمنى أن يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل».

وأكد رئيس شركة كرة القدم أن السفير الرياضي هو لاعب مواطن وليس أجنبياً من النجوم الذين تركوا بصمة في رياضة الإمارات ولا يعرف عنه شيئاً اللاعبون الصغار، أو قد يسمعون عنه فقط في البرامج والتلفزيونات، حيث يجب أن يتجول هذا النموذج إلى جانب اللاعب الصغير لأنه في يوم ما سيكون سفيراً أيضاً.

وعن فوز فرق المراحل بالعديد من البطولات: «الغرض من تواجدنا الآن هو إظهار رياضة إمارة الشارقة وعودة الفريق إلى سابق عهده، المواهب موجودة ونتمنى أن يكون هناك تواصل لتكملة المشوار، اليوم نحن موجودون وغداً إذا حضر رياضي آخر في هذا المكان يجب أن ينظر إلى مشروع السابقين من أجل التواصل بين الإدارات وعدم هدم ما يبنى من أجل المستقبل، اليوم النادي يضم لاعبين مميزين وخلال ثلاث سنوات سيوقف النادي شراء لاعبين مواطنين من خارج النادي، حيث تضم فرق المراحل السنية مجموعة رائعة من اللاعبين، إذا كان هناك وجود سينجح النادي في مشروعه».

وختم محسن مصبح: «نفتقد في فرقنا معنى القائد المواطن الموجود في الفريق حتى وإن كان مغموراً أو على دكة البدلاء، فيجب أن يكون هناك قائد أو كابتن للفريق، وهذا يختلف عن توجه المدرب الذي قد يقرر أن يعطي شارة القيادة إلى لاعب أجنبي، ولكن يظل اللاعب المواطن هو الأساس، وكان النموذج الحالي في نادي الشارقة هو المدافع شاهين عبدالرحمن، وقد نجح بشكل كبير جداً في هذا الدور، ونتمنى أن نستمر في هذا الشيء».

الشارقة يستعد لإطلاق مشروع السفير الرياضي قريباً.

«ملك 10 سنوات» ظفر بلقب دوري الحمرية.