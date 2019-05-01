زوارق أبوظبي تسجل توقيتاً مميزاً في تحدي «روين الكلاسيكي»

المصدر: روين - الإمارات اليوم

حققت زوارق أبوظبي سيطرة كبيرة في المرحلة الأولى من تحدي روين الكلاسيكي لزوارق الفورمولا1، وسباق الـ24 ساعة الذي أقيم، أمس، في مدينة روين الفرنسية، إذ سجل زورق «أبوظبي 35» أفضل عدد من الدورات خلال أول ساعتين، والوصول إلى 80 دورة، في حين دخل زورق «أبوظبي 36» ضمن الخمسة الأولى منذ المرحلة الأولى، بالوصول إلى 75 دورة، وحافظت الزوارق على حظوظ الإمارات في الفوز بلقب التحدي المثير، الذي يدخل موسم الـ57 في 2019، ومن المقرر أن يستأنف السباق اليوم.

وسجل زورق «أبوظبي 35» توقيتاً مميزاً بإنهاء مسار السباق الذي يبلغ طوله 3600 متر في 1:22:578، وجاءت بداية هذا الموسم والسباق لتكون أفضل كثيراً من الموسم الماضي.

وبدأ السباق، صباح أمس، بمشاركة المتسابقين راشد الطاير، راشد القمزي، شون تورنتي وتوليو أباتي، على زورق «أبوظبي 35»، في حين شارك المتسابقون ماجد المنصوري، فالح المنصوري، محمد المحيربي وراشد الرميثي على زورق «أبوظبي 36»، حيث تأتي مشاركة الفريق من أجل تكرار الفوز مجدداً باللقب الذي حققه بموسم 2016، في أول حضور ومشاركة للأبطال.

وتعتمد سباقات الـ24 ساعة على قيادة كل متسابق للزورق لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين، ثم القيام بعملية تبديل سريعة بينه وبين المتسابق التالي، وأيضاً التزود بالوقود في الوقت نفسه، وبالتالي من الممكن أن يشارك أي متسابق مرتين وثلاث مرات في اليوم نفسه، وتعتمد على تركيز المتسابق والحفاظ على المستوى نفسه طيلة الفترة المخصصة له، حيث إن السرعة ليست العنصر الأبرز من أجل الفوز، وإنما هو الماراثون المخصص للمتسابقين على مدار يومين.

من ناحيته، كشف رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، عن تحقيق زورقي الفريق رقم (35) و(36) في اليوم الأول للبطولة أرقاماً عالية وقياسية في منافسات اليوم بشكل عام، وقال: «لا نستطيع إطلاق الأحكام النهائية حتى اليوم الثاني من البطولة وختام المنافسة، لكن بشكل عام فإن زوارقنا أبدعت في المرحلة الأولى، وحققنا أرقاماً متميزة، أسلوب اللجنة المنظمة في حساب أصحاب المراكز الأولى لا ينكشف حتى اليوم الثاني».

وتوقع الرميثي أن تكون منصة التتويج، اليوم، من نصيب أحد زوارقنا إن لم يكن الاثنان معاً، وقال: «مستوى أبطال الإمارات متميز وأداؤهم قوي جداً، وهو ما شهدناه أمس».

المحيربي يحصد إعجاب الجماهير الفرنسية

تحظى سباقات الـ24 ساعة الكلاسيكية بحب كبير من الجمهور في مدينة روين، وإقبال من المتابعين، ولقي المتسابق، محمد المحيربي، أحد نجوم زورق «أبوظبي 36»، إقبالاً كبيراً من الجمهور غلى التقاط الصور التذكارية، وأيضا الحصول على توقيع المتسابق المعروف على مستوى سباقات «الفورمولا4»، وأكد المحيربي أن ساعات القيادة في منافسات الـ24 ساعة، تعادل قيادة الزورق طيلة الموسم في أي بطولة أخرى، وقال: «يخوض المتسابق ست فترات على مدار اليومين، تبلغ 12 ساعة قيادة، وهو رقم أكبر من المشاركة في بطولات (الفورمولا1) و(الفورمولا2)، خصوصاً أن ساعات القيادة المكثفة لابد أن تحظى بتركيز كبير، وعدم انخفاض في مخزون اللياقة البدنية».