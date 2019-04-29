«القفال 29» ينطلق الجمعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام بدعم ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إقامة السباق يوم الجمعة المقبل بعد دراستها كل الأمور المتعلقة بذلك على ضوء التقارير الخاصة بحالة البحر في الفترة المقبلة.

ووجهت اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ29 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على دعمه المستمر وتشجيعه الدائم للمشاركين، والذي ظهر في الكثير من الصور، ومن بينها مكرمة سموّه الجديدة برفع جوائز السباق إلى 12 مليون درهم.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي محمد عبدالله حارب، إن قافلة اللجنة المنظمة للسباق ستكون في جزيرة صير بونعير مكان بداية السباق اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل لاستكمال خطوات التحضير والتجهيز للانطلاقة، خصوصاً إجراء فحص السلامة على جميع السفن المشاركة التي تستمر يومي الأربعاء والخميس قبل موعد انطلاقة السباق صباح يوم الجمعة المقبل.

وأكد أن قافلة النادي على أهبة الاستعداد للانطلاق إلى جزيرة صير بونعير في أي وقت، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ستتحرك عبر أربع قطع بحرية هي الباخرة (الشندغة) التي تُقل وفد مؤسسة دبي للإعلام وقنوات دبي الرياضية، واليخت (زعبيل) الذي سوف يقل اللجنة المنظمة للسباق ويضم مركز العمليات، واليخت (فتح) الذي يقل الفريق الطبي، واليخت (الفهيدي) مقر اللجنة العليا المنظمة.

ودعا المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية كل المشاركين من نواخذة ملاك وبحارة الى ضرورة الالتزام بكل الشروط المتعارف عليها في اللوائح والقوانين الخاصة بالسباقات، وكذلك الالتزام في الآلة والمحمل، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين والوصول بسلام إلى شواطئ دبي، وكذلك جميع اللجان التنظيمية من أجل إنجاح الحدث والتظاهرة الكبرى.