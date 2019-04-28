رياضيون: التزام اتحاد الكرة الصمت في قضايا مهمة يعقدها بدلاً من حلها

المصدر: منصور السندي - دبي

انتقد رياضيون الأسلوب، الذي ينتهجه اتحاد كرة القدم في تعامله مع الكثير من القضايا الرياضية، مشيرين إلى أن غياب الشفافية والتزام الاتحاد الصمت في أمور مهمة، وتأخره في حسمها وتوضيح الحقائق للشارع الرياضي، تتسبب في تعقيدها بدلاً من حلها، لافتين إلى أن اتحاد الكرة اعتاد، دائماً، ترك الأمور للاجتهادات الشخصية، بدلاً من التعامل معها بالحسم والجدية المطلوبة، مؤكدين أن من بين الملفات التي واجهت اتحاد الكرة، أخيراً، قضية خلافه مع الهيئة العامة للرياضة بسبب وجود ثلاثة من أعضائه مخالفين للائحة الخاصة بمنع ازدواجية المناصب الرياضية، ما أدى إلى إيقاف الدعم المالي عنه البالغ 60 مليون درهم سنوياً، كذلك قضية تعرض لاعب الجزيرة أحمد ربيع لإصابة بليغة، خلال مباراة ودية أقيمت على أحد ملاعب اتحاد الكرة في دبي، نتيجة اصطدامه بعمود إنارة في الملعب، وانتهاءً بالقضية التي نشبت بين ناديي مصفوت والعروبة، التي يطالب خلالها الأخير بنقاط المباراة التي جمعت بينهما بداعي مشاركة لاعب لا تحق له المشاركة في المباراة، وتطورت هذه القضية لتصبح بين ثلاثة أندية، بعدما دخل نادي حتا طرفاً فيها بحلوله وصيفاً لبطل دوري الهواة، ما قد يتسبب في تداعيات كثيرة تطال مسألة صعوده إلى دوري الخليج العربي.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اتحاد الكرة مطالب بضرورة تغيير نهجه، وطريقته الحالية في التعامل مع الأمور، واعتماد مبدأ الوضوح والشفافية وكشف الحقائق أمام وسائل الإعلام، بعيداً عن سياسة الهروب منها».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن تكتم اتحاد الكرة على أي قضية، وعدم التعامل معها بشفافية ووضوح، يؤديان إلى خلق المزيد من المشكلات بالنسبة له، ويزيد الأمور تعقيداً بدلاً من حلها، ويفتح الباب واسعاً أمام الاجتهادات الشخصية، مشيراً إلى أن إطالة أمد أزمة اتحاد الكرة مع الهيئة ربما تسببت في أزمة مالية له، رغم أن الهيئة لم تتعامل مع القضية باحترافية، لافتاً إلى أن النظام الأساسي الحالي لاتحاد الكرة يسمح بازدواجية المناصب الرياضية، والهيئة استخدمت مسألة ازدواجية المناصب الرياضية كوسيلة ضغط على اتحاد الكرة لأمور شخصية ليست لها علاقة بالمؤسسية.

وأضاف: «يفترض في اتحاد الكرة الإسراع بحل أي مشكلة أو خلاف يصل إلى ساحته، ولا يترك الأمور للاجتهادات الشخصية، كما هي الحال الآن في كثير من القضايا التي تعرض عليه، ويتعامل معها بلامبالاة، مثل المشكلة الأخيرة التي نشبت بين فريقي العروبة ومصفوت، وتطورت حالياً لتصبح مشكلة بين ثلاثة أندية بدلاً من ناديين، بسبب تأخر الاتحاد في حسمها».

من جانبه، أكد أمين السر العام المساعد السابق في اتحاد الكرة، عمران عبدالله، على أهمية أن يحافظ اتحاد الكرة على صدقيته مع جميع الأطراف، سواء الأندية أو الإعلام أو الشارع الرياضي، كون هذه الأطراف مجتمعة تعد منظومة واحدة، ولديها تأثير كبير في القضايا العامة بالساحة الرياضية».

وأضاف: «التسويف في معالجة الأمور لا يخدم كرة الإمارات، خصوصاً أن هناك قضايا تعرض على اتحاد الكرة تحتاج حلاً عاجلاً دون أي تأخير، مهما كانت الأسباب والمبررات».

من جهته، أكد المستشار القانوني واللاعب الدولي السابق، سالم حديد، أن اتحاد الكرة اعتاد، دائماً، اتخاذ قراراته بشكل غير مدروس، فيه نوع من التخبط، وضرب مثالاً بالمشكلة الأخيرة، التي نشبت بين الاتحاد وبين الهيئة العامة للرياضة، مشدداً على أن «اتحاد الكرة كان يجب أن يبادر بحلها من خلال عقد جلسة مع الهيئة، لتوضيح الصورة وتقديم مبرراته في هذا الخصوص، لكنه التزم الصمت والعناد ما تسبب في فقدان اتحاد الكرة مبالغ مالية كبيرة، بسبب قرار الهيئة إيقاف الدعم المالي عنه، وحتى في حال حل القضية لن يحصل الاتحاد على المبالغ السابقة بأثر رجعي».

وأضاف سالم حديد: «اتحاد الكرة دائماً يلجأ إلى أسلوب تعقيد المشكلات وزيادتها بدلاً من حلها، وإصراره على الاستمرار في خلافه مع الهيئة بسبب ازدواجية المناصب سيصيب خزينته بضرر مالي كبير، رغم أنه مقبل على مرحلة مهمة تتعلق بعملية إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ إن تجهيز المنتخب يتطلب توفير مبالغ مالية كبيرة».

وتابع سالم حديد «يجب على اتحاد الكرة، خصوصاً في قضية خلافه مع الهيئة، أن يقوم بتوفيق أوضاعه، ويتخذ القرار السليم، وتخيير أعضائه الثلاثة بين الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو أنديتهم، كون المبالغ المالية التي يخسرها الاتحاد شهرياً بسبب هذه المشكلة كان يمكن أن يستفيد منها، ويقوم بتوجيهها بشكل سليم في عملية تطوير اللعبة والارتقاء بها».

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة نادي الوصل السابق، حسن طالب المري، أنه يتمنى أن يغير اتحاد الكرة الطريقة الحالية التي يتعامل بها مع الكثير من الأمور والملفات، خصوصاً في مسألة التعامل مع الإعلام، وذلك بفتح قنوات التعامل معها دون أي حساسية، معتبراً أن الإعلام من الممكن أن يساعد اتحاد الكرة في أداء دوره المطلوب على أكمل وجه، في حال تعامل معه بشفافية كاملة، وقام بتمكينه من الاطلاع على الحقائق مجردة وكاملة.

أبرز المشكلات التي واجهت الاتحاد

- الخلاف مع الهيئة بسبب وجود ثلاثة من أعضائه مخالفين للائحة منع ازدواجية المناصب.

- إصابة اللاعب أحمد ربيع خلال مباراة ودية أقيمت على ملعب الاتحاد في دبي.

- الخلاف بين ناديي العروبة ومصفوت بداعي مشاركة لاعب لا تحق له المشاركة في دوري الدرجة الأولى.