كوريا تهزم السعودية 88-23 في «سلة فزاع للكراسي المتحركة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصلت منافسات اليوم الثاني لبطولة فزاع الـ11 لكرة السلة، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونجح المنتخب الكوري في الفوز على المنتخب السعودي 88-23، فيما خسر المنتخب الوطني أمام نظيره التايلاندي. وشهدت المباراة الأولى سيطرة واضحة للكوريين، بعد أن أحكموا قبضتهم على مراحل المباراة الأربع، ففي الدقائق الأولى من بداية الربع الأول كشر الكوريون عن أنيابهم لتتوالى عقب ذلك نقاط التهديف، لتعلن كوريا عن نفسها بقوة كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في أول أيام البطولة التي أقيمت مساء أول أمس، على صالة مكتوم بن محمد في النادي الأهلي. وفي المباراة الثانية هزم الفريق الألماني الفريق الكويتي بفارق خمس نقاط، ونتيجة 55-50 والتي أبرز فيها المنتخب الكويتي قدراته ومجابهته لمنافسات البطولة بكل قوة وتحد.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الفنية للبطولة أحمد محمد حسن، أن اعتماد بطولة فزاع لسلة الكراسي المتحركة في النسخة الـ11 من ضمن أقوى البطولات الرائدة على مستوى العالم، يسهم في رفع المستوى العام للبطولة، مؤكداً أن النسخة السابقة قد نجحت في تحقيق أهدافها، وهو ما يسعى له منظمو البطولة في كل عام.

وأضاف: «الهدف الرئيس هو رفع مستوى اللاعبين، نظراً لانخراطهم المباشر مع اللاعبين الدوليين، وتبادل الخبرات في ما بينهم، حيث قدم المنتخب الإماراتي عرضاً رائعاً مع بداية البطولة رغم الخسارة، كما ظهر المنتخب الكويتي بمستوى قوي خلال مباراته مع المنتخب الألماني، وأعطى رسالة للجميع بجاهزيته لخوض غمار بقية المنافسات».

- الهدف الرئيس هو

رفع مستوى

اللاعبين، وتبادل

الخبرات في ما

بينهم.