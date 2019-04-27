منتخب 2004 يغادر إلى «دولية إيطاليا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت أمس بعثة المنتخب الوطني للناشئين متجهة إلى إيطاليا للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي ستقام للفترة من 27 أبريل إلى الرابع من مايو المقبل بمشاركة منتخبات: إيطاليا (المستضيف)، إنجلترا، التشيك، اليابان، تركيا، روسيا، سلوفينيا، المكسيك، الولايات المتحدة، الهند، النمسا، النرويج، مقدونيا، البرتغال.

وتأتي هذه البطولة ضمن برنامج إعداد أبيض الناشئين للمشاركة في التصفيات الآسيوية سبتمبر المقبل.

وحرص رئيس اتحاد كرة القدم المهندس مروان بن غليطة على الالتقاء بأعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب، أمس، خلال الحصة التدريبية التي أقيمت في ملعب اتحاد الكرة بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وطالب بن غليطة اللاعبين بضرورة الاستفادة من هذه البطولة من خلال اللعب مع منتخبات قوية من مدارس كروية مختلفة، وتطبيق تعليمات الجهاز الفني والسعي بكل جهد نحو تحقيق الارتقاء الفني والبدني أولاً، ومن ثم تحقيق النتائج الإيجابية.

ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وتركيا وروسيا.