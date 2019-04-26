الدولي للقوة البدنية يثمن جهود الحكم الاماراتي

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف رئيس لجنة حكام القوة البدنية في اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية ابراهيم عبد الله جاسم العلي عن ان لجنته تسلمت رسالة اشادة من قبل الاتحاد الاسيوي للقوة البدنية بعد الاداء الإيجابي والمميز عند اداء دور الاشراف على فعالية القوة البدنية في الاولمبياد الخاص الذي استضافته الامارات مارس الماضي.

وقال العلي: نتطلع الى تعزيز عناصر النجاح من اجل الاستعداد المبكر لاستضافة الدولة لبطولة العالم بالقوة البدنية اواخر نوفمبر من العام الحالي في دبي وذلك من خلال اقامة دورات تدريبية مكثفة وفقا للتحديثات الجديدة من قبل اللجان التحكيمية في الاتحاد الدولي، اضافة الى اشراك الحكام في البطولات الداخلية والخارجية، منوها الى ان لجنة حكام القوة البدنية تعمل على استكشاف عناصر جديدة من اجل ضمها لفريق العمل مستقبلا.

مبينا ان لجنة الحكام لاتقتصر على الرجال بل نجحت بضم محكمات دوليات مواطنات ونجحن بتقديم مستويات مميزة خلال الدورات اللاتي شاركن بها.

واختتم ابراهيم العلي حديثه بانه وخلال المشاركة في قيادة منافسات بطولة ديزيرت باربيلا تم الوقوف على مستويات حكام اللعبة ونالوا درجة النجاح الكاملة.

مقدما شكره لمجلس ادارة الاتحاد للدعم الكامل للوصول للمستويات المطلوبة