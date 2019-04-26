مروان بن غليطة: الأولمبياد المدرسي فرصة للأندية للاستثمار في المواهب

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكد رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، أن الأولمبياد المدرسي برنامج طموح، يهدف إلى اكتشاف المواهب، معرباً عن فخره بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية الوطنية، متمنياً أن تحقق الأندية الاستفادة من الألعاب المشاركة في النسخة السابعة، والاستثمار في المواهب التي تبرز خلاله.

وقال بن غليطة في تصريحات للصحافيين، على هامش حضوره منافسات ألعاب القوى، أول من أمس، في نادي الضباط في دبي، إن: «مثل هذه المسابقات تكشف المواهب الرياضية، خصوصاً أنه يتم تصنيفها منذ سن مبكرة ضمن قاعدة بيانات تكون رافداً لكل الألعاب، وتكون جاهزة لتمثيل الدولة في البطولات الخارجية، وأتمنى التوفيق لوزارة التربية والتعليم واللجنة الأولمبية الوطنية في تحقيق أهداف الأولمبياد المدرسي».

وأشار بن غليطة إلى أن الأولمبياد المدرسي يشكل فرصة كبيرة للألعاب الفردية لاستقطاب أجيال جديدة من اللاعبين المميزين، مشدداً على ضرورة المتابعة، ووضع قاعدة بيانات لتعزيز هذه الجهود. وقال: «على الأندية استثمار برنامج الأولمبياد المدرسي لاختيار وانتقاء المواهب، التي ستصبح في السنوات المقبلة هي القوام الأساسي لاتحادات الألعاب الفردية».

من جهة أخرى، تنطلق اليوم منافسات الجودو للبنين والفتيات على مدار يومين بصالة الحديبية، ويشارك في مسابقة البنين 306 متسابقين، مقابل 72 طالبة في مسابقة الفتيات. وتنطلق اليوم أيضاً منافسات التايكواندو، وتقام في صالة أسماء بنت نعمان في دبي، بمشاركة 352 طالباً وطالبة.

وفي نتائج ألعاب القوى، سيطرت منطقة دبي التعليمية على منافسات البنين بـ14 ميدالية ملونة، منها تسع ذهبيات وخمس فضيات، فيما حصدت الشارقة الشرقية أربع ميداليات (ثلاث ذهبيات وبرونزية واحدة)، وحققت منطقة العين التعليمية 10 ميداليات، منها ذهبيتان وست فضيات وبرونزيتان.

تشكيل فرق مدرسية لمنافسة الأندية

كشفت مدير إدارة اللياقة البدنية والصحة بوزارة التربية والتعليم، عضو المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي، عائشة الصيري، عن تشكيل فرق مدرسية في أربع ألعاب مدرجة ببرنامج الأولمبياد المدرسي، تحت مسمى «المدرسة الإماراتية» تتشكل من الطلبة المتميزين المنتسبين لمراكز التدريب المنتشرة في كل مناطق الدولة وأبطال الأولمبياد المدرسي. وقالت في تصريحات صحافية، إن الهدف هو خلق بيئة تنافسية للطلبة المتميزين، وفتح المجال أمامهم لمنافسة لاعبي الأندية الرياضية في المسابقات المحلية.

«دبي التعليمية»

تسيطر على منافسات

البنين في ألعاب

القوى.