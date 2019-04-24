"برزة الرياضيين" بالفجيرة تحتفي بأول إماراتي يصعد قمم العالم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نظمت "برزة الرياضيين" التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس، محاضرة بعنوان "أول إماراتي يصعد قمم العالم"، ألقاها مدير عام مركز الفجيرة للمغامرات المغامر العالمي سعيد المعمري وذلك في القاعة الرئيسية لنادي الفجيرة الرياضي، بحضور رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية خالد الظنحاني و نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد المُلا وعضو مجلس إدارة نادي الفجيرة الرياضي خميس سنان وجمهور من محبي الرياضة والمغامرات.

وتضمنت المحاضرة عدة محاور حول شغف الانطلاقة الأولى للمغامر المعمري في رحلة الصعود إلى قمم العالم ونشر ثقافة التسامح بين مختلف الثقافات والشعوب التي طاف بها، فضلاً عن دعم القيادة الرشيدة له في مسيرته الناجحة.

واستهل مدير برزة الرياضيين المحاضرة سعيد الكياني بتقديم نبذة عن السيرة الذاتية للمعمري، والتي تزخر بالإنجازات الرياضية محلياً وعالمياً.

وتطرق المعمري إلى مغامراته والتحديات التي واجهها وطرق التغلب عليه والهدف من صعود القمم والرسائل الإيجابية التي أراد إرسالها للعالم، والتي تعبر عن القيم الإماراتية بالإضافة إلى نشر مفهوم التسامح والجهود الإنسانية التي تتميز بها دولة الإمارات.

وأكد المعمري أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تشجع على تمكين الشباب والمغامرين لرفعة الوطن وفتح آفاق الإبداع من خلال المغامرات ومشاركة تجاربهم الناجحة مع الأجيال القادمة لصنع قدرات شبابية تحفر لها اسماً في التاريخ.

وفي ختام المحاضرة، وصف خالد الظنحاني المغامرات انها من الركائز التي تبنى جيل واعد يتحدى الصعاب والعقبات ونموذج يحتذى به عالمياً لترك بصمة واضحة.

ثم كرم الظنحاني، المغامر العالمي سعيد المعمري ونادي الفجيرة الرياضي على دعمهم اللامحدود للحراك الرياضي في الإمارة.