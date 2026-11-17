خلف الأبراج الشاهقة والمدن الفاخرة، تخبئ الإمارات وجهاً آخر ترويه الطبيعة الآسرة والجبال والشواطئ والمحميات، وقد اختارت صانعة المحتوى، علا النميري، اكتشاف هذا الوجه، متخذة من «الكارفان» بيتاً متنقلاً للسفر، ومن الطرقات بوابة لمغامرات لا تشبه سواها.

أما الأمان الذي تنعم فيه الإمارات، فكان رفيق رحلاتها الأهم، فهو كما تراه نعمة، منحتها الجرأة لتحويل حلمها بالسفر والمغامرات إلى واقع، والانطلاق نحو أماكن متعددة من الدولة من دون تردد، ومن جبل جيس إلى خورفكان والفجيرة، وغيرها من الوجهات، اكتشفت علا أن جمال الإمارات يتجاوز صورتها العمرانية، وأن السفرات محفوفة بالمفاجآت والاكتشاف والحكايات التي لا تنتهي.

ومن البدايات، استهلت صانعة المحتوى السورية حوارها مع «الإمارات اليوم» قائلة: «بعدما أنهيتُ دراستي في هندسة العمارة في قبرص، قررت أن أستقر في الإمارات، بهدف البدء في صناعة المحتوى، ومنذ الصغر كان لدي حلم بأن يكون لدي (كارفان) أسافر به، وأن يحتوي على مستلزمات الحياة، من سرير ومطبخ وحمام، وكل ما يمكن أن أحتاج إليه كي أعيش المغامرات التي أحبها».

وأضافت: «أحب السفر واكتشاف الأماكن الجديدة، ودائماً ما كنت أتخيل أنني أمتلك (باص)، يحتوي على كل مستلزمات السفر، لاسيما أنني أكره الروتين، وفي البدء استأجرت (كارفان) كي اختبر هذه الحياة، وعندما أحببت مختلف تفاصيلها قررت أن يكون لدي بيتي المتنقل الخاص بي».

السعي إلى القرار

هذا الشغف دفع علا إلى العمل على شراء «كارفان» خاص بها، بل تصميمه بناء على متطلباتها الخاصة. وقد تعمدت توثيق بنائه مع المتابعين خطوة بخطوة. وشكّل البيت المتنقل الذي صممته الوسيلة التي بدأت من خلالها بمغامرات السفر داخل الإمارات، بغية اكتشاف مناطق متعددة ومميزة داخلها، وقالت: «الفكرة السائدة عن الإمارات أنها دولة فاخرة ومليئة بالأبنية الفارهة، ولكنّ هناك جانباً آخر لم يتعرف إليه الكثيرون وهو الطبيعة الخلابة، فضلاً عن نعمة الأمان التي تمنح الجميع فرصة الاستمتاع بالسفر والتخييم دون خوف».

وأكملت الشابة حول أجمل ما اكتشفته في الإمارات: «مستوى الأمان العالي في الدولة شجعني على المغامرة، ولو كنت أعيش في بلد آخر ربما لم أكن لأجرؤ على اتخاذ خطوة تصميم (كارفان) مخصص للسفر والمغامرة، حيث بدأت أتجول عندما اكتشفت المعنى الحقيقي للأمان في الدولة التي عليّ شكرها، فضلاً عن العثور على أماكن ومجتمعات مخصصة لأصحاب الكارفانات»، لافتة إلى أنه من الأماكن المميزة التي اكتشفتها جبل جيس المتميز بالمناظر الخلابة، وخورفكان والفجيرة وشواطئ رأس الخيمة التي تتسم بألوانها الرائعة، علاوة على الأجواء الرائعة في فصل الشتاء.

منزل وسيارة معاً

وأوضحت علا أن «الكارفان» ليس مجرد منزل متنقل، بل بيت وسيارة معاً، ولابد من الاهتمام بمستلزمات الاثنين معاً، لهذا تبدأ بالاهتمام بالسيارة وتتأكد من إطاراتها وماكينتها والزيت والماء وكل الأمور الميكانيكية المتعلقة بأمان القيادة، ثم تنتقل إلى مستلزمات البيت، ومنها التأكد من خزانات المياه، والكهرباء، وشحن البطاريات، والنظام الشمسي، وكذلك من شحن الأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن المواد الغذائية للحالات الطارئة. وذكرت أن مدة الرحلات تستغرق ما بين أسبوع و10 أيام، وجميعها داخل الإمارات، كما بدأت التخطيط للسفر للخارج، وستبدأ بالدول القريبة كعُمان، لتنتقل بعدها إلى وجهات أبعد، لاسيما بلدها سورية وكذلك الأردن. ورأت علا أن الجانب الممتع في تجربة «الكارفان» هو السفر بكامل تفاصيله، لاسيما أنه ليس مهيأ، ليكون عبارة عن رحلة تنطلق فيها بكل راحة، إذ تنطوي كل رحلة على كثير من المفاجآت، ومنها الظروف المناخية أو حتى بعض الأعطال في السيارة، أو انقطاع شبكة الهاتف، فهذه أمور قد تصنع متعة الرحلة.

مرونة في التعامل

ولفتت صانعة المحتوى إلى أنها تتعاطى مع هذه الظروف والطوارئ بكثير من المرونة، إذ تضطر أحياناً للتوقف جانباً أو حتى طلب المساعدة في حال احتاجت إلى ذلك، مشددة على أن حياة «الكارفان» تتطلب من المرأة أن تكون ذات شخصية قيادية وقوية.

وفي ما يخص التجهيزات اللوجستية، نوّهت بأنها تعد أساسية من أجل سلاسة الرحلات والسفر، إذ إن «الكارفان» مزود بنظام كهرباء قادر على أن يخدمها مدة 10 ساعات وأكثر، فضلاً عن أن مكيف السيارة يعمل باستمرار، إلى جانب وجود الماء والغاز، ما يتيح لها العيش وكأنها داخل منزل، وبينت أن البعض يظن أن السفر والمغامرة بالكارفان هو دائماً وردي، إلا أنه يحمل بعض التحديات. ففي بدء النهار لابد من تفقد كل المعدات، كما لا يمكن التوقف في مكان واحد لـ24 ساعة متواصلة، إذ لابد من التخطيط للمحطة المقبلة، إلى جانب تحدي المساحات الضيقة داخل «الكارفان»، لذا ينبغي تنظيمه باستمرار، مضيفة: «السفر بالكارفان يجعل المرء يعيش نوعاً من العزلة، لذا يصبح أكثر تقديراً للتفاصيل الصغيرة».

ويحمل «الكارفان» الخاص بعلا بصمتها الخاصة، إذ حرصت على أن تشارك في التصميم، وعلى وضع بعض التفاصيل الغريبة التي تعني لها الكثير، منها الأرجوحة عند الباب، كما أن السرير يتحول إلى جلسة لخمسة أشخاص، فضلاً عن تضمينه طاولة في الوسط.

قيمة الحياة الحقيقية

رأت علا النميري أن صناعة المحتوى تتطلب الكثير من الاطلاع، من أجل تقديم ما هو جديد ومتطور باستمرار، مشيرة إلى أن المحتوى الحقيقي يؤمّن لصانع المحتوى الجمهور الوفي الذي يتابعه باستمرار، لذا تسعى لأن تقدم لمتابعيها التحفيز على كيفية تحقيق الطموحات الكبيرة من أفكار صغيرة، فضلاً عن حرصها على التركيز على فكرة أن القيمة الحقيقية في الحياة ليست بالماديات التي نمتلكها.

علا النميري:

. لو كنت أعيش في بلد آخر غير الإمارات، ربما لم أجرؤ على اتخاذ خطوة السفر بـ«كارفان».

. البعض يظن أن السفر والمغامرة بـ«الكارفان» دائماً وردي، إلا أنه يحمل بعض التحديات.