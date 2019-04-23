25 ميدالية تمنح «أبوظبي التعليمية» صدارة السباحة بـ «الأولمبياد المدرسي»

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكدت المنطقة التعليمية في أبوظبي تفوقها في منافسات السباحة، بتصدرها مسابقة البنين برصيد 25 ميدالية، بواقع 10 ذهبيات و10 فضيات وخمس برونزيات، بعدما كانت قد تصدرت منافسات البنات في اليوم الافتتاحي من النسخة السابعة للأولمبياد المدرسي.

وجاءت في المركز الثاني المنطقة التعليمية في العين، برصيد 26 ميدالية، بواقع ثماني ذهبيات و11 فضية وسبع برونزيات، وتبعتها في المركز الثالث الشارقة برصيد 12 ميدالية، توزعت على سبع ذهبيات وفضية وأربع برونزيات.

وبدأت المنطقة التعليمية في أبوظبي تألقها منذ السباق الأول في فئة 10-11 سنة، بفوز الطالب إبراهيم أنان بالمركز الأول في سباق 25 م حرة، وتبعه زميله خالد سليمان في المركز الثاني، وجاء خليفة سالم من الفجيرة في المركز الثالث، بينما فاز خميس الظاهري من العين بالمركز الأول في سباق 25 م ظهراً، وتبعه زميله عمر سعيد في المركز الثاني، وحل ثالثاً حمد أحمد من دبي. وواصلت العين تألقها في سباق 25 م صدراً بفوز محمود حبرة بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني عمر الشراوي من الشارقة، وحمدان آل علي من أبوظبي في المركز الثالث.

وفي فئة 12-13 سنة، فاز محمد محمد من العين بالمركز الأول في سباق 25 م حرة، وجاء سيف الحراسي من أبوظبي ثانياً، وأدهم إيهاب من الشارقة ثالثاً، بينما فاز عمر الحوسني من أبوظبي بالمركز الأول في سباق 50 م حرة، تبعه محمد محمد من العين في المركز الثاني، ثم شوان سلام من الشارقة في المركز الثالث، وحصلت العين على المركزين الأول والثاني في سباق 25 م ظهراً عن طريق كل من حمد عبدالله وعامر حمد، بينما جاء راشد نواف من دبي في المركز الثالث.

وعادت أبوظبي إلى التألق في سباق 50 م ظهراً عن طريق الطالب سلطان آل علي، الذي حصل على المركز الأول، ثم ثنائي العين، فيس يحيى وحمد عبدالله في المركز الثاني والثالث على التوالي، أما سباق 25 م صدراً، فحصل شوان سلام من الشارقة على المركز الأول، ومنصور سالم من العين ثانياً، وعمر الحوسني من أبوظبي ثالثاً، كما فاز سلطان آل علي من أبوظبي بالمركز الأول في سباق 50 م ظهراً، ثم محمد الكعبي من العين ثانياً، وهزاع المسماري من أبوظبي ثالثاً، بينما فاز فريق الشارقة بالمركز الأول في سباق 25 م تتابع حرة، تبعه أبوظبي ثانياً، والعين ثالثاً.

في المقابل، جاءت المنافسات أقوى في فئة 14-15 سنة، التي شهدت إقامة 15 سباقاً، حيث تألقت الشارقة بالحصول على خمس ذهبيات عن طريق: محمد أيمن، وأمير إبراهيم، وزيد علي، ومحمد أيمن، وفريق التتابع، كما نال فريق أبوظبي خمس ذهبيات، عبر عبدالله سليمان (ميداليتان)، وسلمان الحمد، ونايف العامري، وفريق التتابع، بينما حصل فريق العين على أربع ميداليات ذهبية، عن طريق الطلاب: ناصر داوود، وياسين سيف، وعبدالله سالم، وفريق التتابع، وحصل فريق الفجيرة على ميدالية ذهبية عن طريق الطالب زيد راشد.