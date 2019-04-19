4 أسباب فنية مهّدت لـ «ريمونتادا» الفجيرة أمام الوصل

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقّق الفجيرة أول نتيجة إيجابية بتاريخ مواجهاته مع الوصل منذ تطبيق الاحتراف، بعد تعادله 3-3 في أول «ريمونتادا» يسجلها «الذئاب» في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي لكرة القدم، لاسيما أن الفريق كان متأخراً بثلاثية نظيفة حتى قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة، قبل أن ينجح بعدها الفجيرة في إدراك التعادل.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة أسباب فنية قادت الى «ريمونتادا» الفجيرة، أبرزها التبديلات الفنية الغريبة في صفوف نادي الوصل التي أجراها المدرب الروماني ريجكامب باستبدال كل من البرازيلي رونالدو مينديز وعلي صالح في وقت مبكر، ما أضعف المد الهجومي على مرمى الفجيرة وأراح الدفاع الفجراوي.

1 - هلال والنوبي

قاد شعور مدافعي الفجيرة هلال سعيد وعبدالله النوبي بمسؤوليتهما عن اثنين من الأهداف التي سجلت بمرماهم الى الاندفاع الى الأمام، والمشاركة بقوة في الهجوم، وتسجيلهما هدفين حاسمين.

2 - 4 مهاجمين

أسهم تغيير مدرب الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، لأسلوب اللعب من مهاجمين الى أربعة مهاجمين بإشراك الفرنسي عمر كوسوكو وابراهيم خميس في الشوط الثاني، في تحقيق تفوق هجومي مهد للأهداف الثلاثة.

3 - اطمئنان الوصل

اطمئنان لاعبي الوصل للنتيجة بشكل مبكر، ما قاد للاستخفاف بإمكانات الفريق المضيف، وهو ما استغله «الذئاب» لتحقيق الريمونتادا.

4 - جمهور الوصل

كما برز الى الواجهة سبب مهم تمثل في غياب بارز لجمهور الوصل مقابل حضور كبير لجمهور الفجيرة، الذي كان دوره مؤثراً في بقاء أمل الفجيرة بالتعديل.