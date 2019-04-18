ملتقى الأكاديميات يناقش تجارب تطوير البراعم والناشئين اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم مجلس دبي الرياضي، في العاشرة من صباح اليوم، الملتقى الدولي السابع لأكاديميات كرة القدم، الذي يقام تحت شعار «تطوير اللاعبين بأكاديميات كرة القدم»، على هامش بطولة دبي الدولية التاسعة لكرة القدم تحت 16 سنة، التي ينظمها المجلس في ملاعب نادي شباب الأهلي بالممزر وتختتم منافساتها غداً.

ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين من بينهم المدير الفني لاتحاد كرة القدم، ميشيل سابلون، بيرنهارد شوم، كالب كالافينتي ليما، كارستان جورج، اينارجوس هيرنانداز كارلوس، وخافيير فيرنانداز، ويستعرض الملتقى أنجح التجارب في مجال تطوير اللاعبين البراعم والناشئين في أكاديميات كرة القدم وطرق استقطابهم إليها.

وتبدأ الجلسة الأولى الساعة 10 صباحاً، ويتحدث خلالها المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة القدم، الخبير البلجيكي ميشيل سابلون، ويستعرض برامج اتحاد الإمارات لكرة القدم لتطوير الناشئين ويدير الجلسة البير الفني بيرنهارد شوم.

فيما تنطلق الجلسة الثانية الساعة 10:45، ويشارك فيها رئيس الجنة الفنية بالبطولة، الخبير الألماني برنارد شوم، ويتحدث فيها عن موضوع تحليل مباريات الدور الأول من البطولة، كما يتحدث محلل فريق فلامنغو البرازيلي، كالب كالافينتي ليما، ويستعرض منهجية نادي فلامنغو البرازيلي لتحليل المباريات، ويتناول مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني، كارستان جورج، موضوع الإعداد البدني للاعبي فريق دورتموند.

كما يتحدث في الجلسة الثانية مدرب فريق الهلال السعودي، اينارجوس هيرنانداز كارلوس، ويناقش موضوع التنشيط الهجومي لفريق الهلال خلال الفترة الأخيرة، كما يتحدث في الجلسة المسؤول في أكاديمية أتلتيكو مدريد، خافيير فيرنانداز، ويتناول موضوع منهجية أكاديمية أتلتيكو مدريد لتطوير الناشئين، ويدير الجلسة الخبير الفني الألماني بيرنهارد شوم، وفي ختام الجلسات سيتم فتح باب النقاش في مستقبل اللاعبين بالأكاديميات والإعلان عن التوصيات.

ووجهت اللجنة المنظمة للنسخة التاسعة من بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة، الدعوة للأجهزة الفنية والإدارية للفرق المحلية لحضور الملتقى والاطلاع على تجارب الأندية العالمية.

زيارة برواز دبي

حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تنظيم رحلة ترفيهية، للفرق الأجنبية المشاركة في البطولة، لزيارة معالم مدينة دبي، ومن بينها «برواز دبي» أحد أبرز المعالم السياحية في الإمارة.