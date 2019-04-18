حمدان بن محمد يشهد فوز «الشايبة» بسيف الإمارات لأبناء القبائل

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، اليوم الـ11 لمهرجان ختامي المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، إذ أقيمت أشواط الرموز المخصصة إلى الذلل والزمول لأبناء القبائل، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قام بتتويج الفائزين.

وتابع سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تألق المطية «الشايبة» المملوكة إلى محمد صالح علي الحميري، بلقب الشوط الأول المخصص إلى الحول المفتوح من الإنتاج، مسجلة زمناً قدره 12:24:4 دقيقة، لتحصل على سيف الإمارات وجائزة مالية قدرها 2.5 مليون درهم، بينما فازت بالمركز الثاني المطية «الشاهينية» المملوكة إلى سعيد مطوّع الضحى الكتبي، مسجلة زمناً قدره 12:26:1 دقيقة، وحصلت على جائزة مالية قدرها مليون درهم، أما المركز الثالث كان من نصيب المطية «خيرة» المملوكة إلى صالح محمد بن نصرة العامري، مسجلة زمناً قدره 12:30:1 دقيقة، وحصلت على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم.

أما الشوط الثاني المخصص إلى الزمول المفتوح من الإنتاج كان من نصيب «برلين» المملوك إلى حربي حمد نهيان العامري، مسجلاً زمناً قدره 12:55:5 دقيقة، وحصل على شداد وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني «موادع» المملوك إلى محمد علي سعيد الكتبي، مسجلاً زمناً قدره 12:59:7 دقيقة وحصل على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، وتبعه في المركز الثالث «محذر» المملوك إلى عبدالله صالح طرشوم العامري، مسجلاً زمناً قدره 13:04:1 دقيقة وحصل على جائزة مالية قدرها 250 ألف درهم.

وشهد الشوط الثالث المخصص إلى الزمول المحليات فوز «مياس» المملوك إلى فرج علي بن حمودة بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 12:47:4 دقيقة، وحصل على شداد وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني «شاهين» المملوك إلى علي صالح علي الحميري، مسجلاً زمناً قدره 12:47:5 دقيقة، وحصل على 500 ألف درهم، وفاز «الكاسر» المملوك إلى مبارك محمد بن نصرة العامري بالمركز الثالث، مسجلاً زمناً قدره 12:51:3 دقيقة وحصل على 250 ألف درهم.

في المقابل، نالت «زيورخ» المملوكة إلى سعيد جابر عبدالله محمد، لقب الشوط الرابع المخصص إلى الحول المحليات، مسجلة زمناً قدره 12:17:6 دقيقة، وحصلت على خنجر وجائزة مالية قدرها 2.5 مليون درهم، بينما جاءت في المركز الثاني «الرعب» المملوكة إلى خالد فيصل محمد شريم المري، مسجلة زمناً قدره 12:23:0 دقيقة وحصلت على مليون درهم، وتبعتها في المركز الثالث «ميونخ» المملوكة إلى فرج علي بن حمودة، وحصلت على 500 ألف درهم، أما الشوط الخامس المخصص إلى الزمول المفتوح ذهب لمصلحة «مبلش» المملوك إلى سعيد أحمد محمد دري الفلاحي، مسجلاً زمناً قدره 12:37:1 دقيقة، وحصل على سيف الإمارات وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، وجاء في المركز الثاني «الغشمري» المملوك إلى مبارك محمد بن نصرة العامري، مسجلاً زمناً قدره 12:43:4 دقيقة وحصل على 500 ألف درهم، وتبعه في المركز الثالث «القفاي» المملوك إلى سعيد جابر عبدالله محمد، مسجلاً زمناً قدره 12:45:0 دقيقة وحصل على 250 ألف درهم.

أما الشوط السادس المخصص إلى الحول المفتوح، فازت باللقب «البرشا» المملوكة إلى محمد زايد خلفان المنصوري، مسجلة زمناً قدره 12:22:4 دقيقة، وحصلت على سيف الإمارات وجائزة مالية قدرها 2.5 مليون درهم، وجاءت «زعفرانة» المملوكة إلى علي فرج علي بن حمودة في المركز الثاني، مسجلة زمناً قدره 12:22:9 دقيقة وحصلت على مليون درهم، وفي المركز الثالث «الكايدة» المملوكة إلى علي سالم علي الكتبي، مسجلة زمناً قدره 12:34:6 دقيقة وحصلت على 500 ألف درهم.

محمد راشد بن غدير يحسم لقب «بيرق الناموس»

حسم «شعار مرغم» المملوك لمحمد راشد بن غدير الكتبي وإخوانه، لقب النسخة الثانية لمسابقة «بيرق الناموس»، بنسبة كبيرة، بعد حصوله على 52 نقطة في مهرجان ختامي المرموم، منها ستة رموز، ليرتفع رصيده كاملاً في المسابقة إلى 160 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وحصل محمد راشد بن غدير الكتبي، على ست نقاط في سن الحقاقة جاءت بوساطة «فلك» وصيفة كأس الحقاقة البكار المفتوح، التي منحت مالكها أربع نقاط، بينما أضافت «آمال» صاحبة المركز الثالث في شوط الكأس للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج نقطتين.

وأضاف «شعار مرغم» ست نقاط أخرى في سن اللقايا بوساطة «بهرجة» صاحبة كأس اللقايا البكار المفتوح، وكسب الشعار الأحمر والأصفر 18 نقطة في سن اليذاع، وحصل «شديد» على النقاط الست لبندقية اليذاع الجعدان المفتوح، بينما كررت «رغد» إنجازاتها من خلال حصولها على النقاط الست لكأس اليذاع البكار المفتوح للإنتاج، وكانت هناك أربع نقاط من نصيب من «وشل» وصيفة لكأس اليذاع البكار المفتوح للإنتاج، ونقطتان لـ«وسام» وصيفة كأس اليذاع البكار المحليات.