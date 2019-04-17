محمد الشلهوب: الهلال يريد العودة للتويج بالبطولات الخارجية

المصدر: معاذ كمبال -العين

أكد قائد فريق الهلال السعودي، المخضرم، محمد الشلهوب أن الفرصة قد حانت من أجل عودة "الزعيم" لتحقيق البطولات الخارجية بعد فترة انقطاع طويل.

وقال في المؤتمر الصحافي اليوم قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية العربية الابطال لكرة القدم مساء "الخميس" إنهم يريدون انهاء مواسم طويلة من الغياب في احراز بطولات خارجية.

وأضاف: " في الموسم الحالي نقدم مستويات جيدة، نريد تتويج هذا الامر بتحقيق الألقاب ومن ضمنها لقب كأس زايد من أجل العودة للبطولات الخارجية بعد غيبة طويلة عن منصات التتويج الخارجية".

وأعتبر اللاعب المخضرم أن وصولهم للمباراة النهائية لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي لم يكن بالأمر السهل على الاطلاق وأنهم يريدون استثمار ذلك بتحقيق لقب خارجي.

وحول الصعوبات التي يمكن أن تواجه فريق الهلال بداية من عامل الإرهاق بجانب الإصابات، قال: "صحيح أننا لم نحصل على فترة طويلة من الاستشفاء مقارنة بفريق النجم الساحلي ولكن الجهاز الفني أستطاع تكثيف العمل من أجل أن نكون في وضعية جيدة في المباراة، عموماً يجب أن نكون في كامل الجاهزية ولا مجال لأي اعذار".