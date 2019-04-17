الفجيرة يبحث عن أول فوز أمام الوصل في «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يتطلع الفجيرة إلى تحقيق أول انتصار له على حساب الوصل منذ انطلاق دوري المحترفين، في المباراة التي ستجمع الفريقين عند الـ17:55، من مساء اليوم في استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري الخليج العربي، كما ينشد تعزيز رصيده والابتعاد عن المركز قبل الأخير الذي يحتله برصيد 14 نقطة، بينما يبلغ رصيد الوصل 23 نقطة، وسيتطلع بدوره إلى التقدم إلى المراكز الأمامية ومصالحة جماهيره، من خلال تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، ويلتقي الفريقان وهما في ظروف غير مريحة، خصوصاً من جانب الفجيرة الذي يتحتم عليه عدم الخسارة بالمقام الأول، ثم التفكير بنيل النقاط الثلاث، ويبحث مدرب الفجيرة الدكتور عبدالله مسفر عن تحقيق أول فوز له مع الفريق بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، والحصول على نقطة واحدة خلال ثماني جولات قاد فيهما الفريق.

وتشير نتائج مواجهات الفريقين منذ تطبيق الاحتراف إلى تميز الوصل، بـستة انتصارات دون أن يتعادلا في أي مواجهة، حيث التقى الفريقان في خمس مباريات بالدوري، انتهت جميعها بفوز الوصل، إضافة إلى فوز آخر للوصل في الموسم الحالي لكأس رئيس الدولة.

وسيدخل الفجيرة المباراة في ظل غيابات مؤثرة أبرزها إبراهيم المنصوري للإيقاف، ومهند خميس ومحمد خلفان للإصابة، بينما سيغيب عن الوصل علي سالمين.

وبغض النظر عن موقف الفريقين في البطولة وما يقدمانه من مستويات فنية، إلا أن المباراة تعتبر جماهيرية، لما يملكه أصحاب الأرض من جمهور غفير يستعد للوقوف مع فريقه، ويحظى الوصل دائماً بمساندة كبيرة من جماهيره.

ويراهن الفجيرة بشكل بارز على استمرار تألق حارس مرماه عبدالله التميمي، وفي التوقيت نفسه يتمنى أن يتعثر منافساه دبا الفجيرة الذي سيلاعب الجزيرة، والإمارات الذي سيواجه النصر.

يذكر أن الوصل فاز في آخر مواجهة على الفجيرة بهدفين نظيفين في الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة، بينما فاز في ذهاب الدوري (6-3)، وسجل البرازيليان كايو وليما «هاتريك» لكل لاعب، بينما سجل للفجيرة الفرنسي كوسوكو وهلال سعيد وخالد عبدالله.