شباب الأهلي يتصدر الجولة الأولى لبطولة عمر بن حيدر للكاراتيه

المصدر: جوني جبور - دبي

اعتلى فريق الكاراتيه بنادي شباب الأهلي صدارة الترتيب العام للجولة الأولى لبطولة «عمر بن حيدر»، التي أسدل الستار عنها أول من أمس، على صالة نادي شباب الأهلي، فرع الممزر، بمشاركة 209 لاعبين ولاعبات مثلوا 11 فريقاً، ونافسوا في ألقاب مسابقات الكاتا والكوميتيه لمختلف المراحل السنية.

وجاءت صدارة شباب الأهلي بعد فوزه بأربع ميداليات ذهبية، عبر حصد ذهب منافسات الكاتا للسيدات و«الناشئات 2» والشباب، قبل أن تأتي الذهبية الرابعة في منافسات كوميتيه «ناشئات 2»، فيما حل ثانياً وبرصيد ثلاث ذهبيات فريق النصر بعد أن أحكم لاعبوه قبضتهم على ذهب منافسات كاتا «الناشئين 1» و«الناشئين 2» بجانب ذهبية الكوميتيه ناشئات، وحل نادي الشارقة للألعاب الفردية في المركز الثالث بعد أن حصد ذهبيتي كاتا الرجال و«الناشئات 1».

وتوج النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، برفقة الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه حميد شامس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «محمد عمر بن حيد» الدكتورة حصة بن حيدر، والمدير العام في المجموعة عبدالسلام الكيالي، الفائزين.

وكان اتحاد الكاراتيه قد أعلن الأسبوع الماضي عن ولادة بطولة جديدة ضمن أجندته السنوية، تحت اسم بطولة «عمر بن حيدر»، على أن تقام من جولتين أولى وثانية ضمن بطولات موسم الاتحاد «2018-2019»، وتتيح نتائج البطولة للاعبين والأندية نقاطاً تصنيفية ضمن حسابات الفوز بدرع التفوق العام، على أن تقام ثانية جولات البطولة في الثالث من مايو المقبل.

من جهته، أشاد النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الإماراتي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بنجاح البطولة، وقال في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج، إن «البطولة جاءت ثمرة للتعاون المستمر بين الاتحاد ومجموعة (محمد بن عمر بن حيدر) التي باتت شريكاً دائماً لاتحاد الكاراتيه، خصوصاً أن البطولة المدرجة ضمن أجندة الموسم توفر منصة إضافية في المنافسة في لقب درع التفوق العام، فضلاً عن كونها مساحة تنافسية تنعكس إيجاباً على تطوير المستوى التنافسي الذي من سبيله أن يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية».

بدورها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «محمد عمر بن حيدر» الدكتورة حصة بن حيدر، إن «المجموعات الاقتصادية كافة في الدولة مدعوة للقيام بدورها الريادي والمجتمعي في دعم الرياضة الإماراتية، ونحن فخورون بمبادرة اتحاد الكاراتيه بإطلاق بطولة تحمل اسم (عمر بن حيدر) في بطولة شهدت نجاحاً تنظيمياً وتنافسياً على أعلى مستوى».