ملاكمات الامارات يرتدين الحجاب في بطولة آسيا

المصدر: محمد فاضل – دبي

أكد اتحاد الامارات للملاكمة بان لاعبتي منتخب السيدات فهيمة الفقي وحنان الزيودي سيشاركن في بطولة اسيا التي ستقام في تايلند للفترة من 19-26 ابريل الحالي بالحجاب وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي للملاكمة بالسماح للملاكمات المسلمات ارتداء الحجاب اثناء المنافسات، وفي سياق متصل استقبل سفير دولة الامارات العربية المتحدة في اوزبكستان محمد حارب المحربي اول من أمس لاعبي منتخب الامارات للملاكمة للرجال والسيدات وذلك على هامش المعسكر التدريبي للمنتخب المقام في طشقند استعدادا للبطولة الاسيوية موجها بتقديم الدعم للمنتخب لنجاح المعسكر والاستفادة منه ومثنيا على الروح الرياضية للبعثة.

من جهة اخرى تصل بعثة المنتخب الوطني للملاكمة يوم غد الى بانكوك في تايلند قادمة من اوزبكستان بعد اتمام المعسكر التدريبي بعد ختام المعسكر الذي استمر 14 يوما، وشهد استعدادات بدنية وفنية ونزالات ودية مع لاعبين من الاندية والمنتخب الاوزبكي وذلك لرفع المستوى التكتيكي والتقني للملاكمين.وتضم بعثة المنتخب عضو مجلس الادارة عبد الله العنتلي والاداري سلطان الحرمي والجهاز الفني بقيادة محمد مصبح الشبلي، ومساعديه قاسم باروت وحسان محمدوف والملاكمين هزاع الجلاف وصعب ميزر واحمد محسن واحمد الشميلي والملاكمات فهيمة الفقي وحنان الزيودي.

وبالمناسبة أكد مدرب المنتخب محمد الشبلي نجاح المعسكر متوجها بالشكر لاتحاد الملاكمة للعمل على انجاح الاستعدادات ومثنيا على المتابعة الحثيثة لرئيس اللجنة الفنية والمنتخبات الوطنية عبد الله الزعابي بتوفير كل السبل والدعم اللامحدود للاستفادة من المعسكر.