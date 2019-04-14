محمد عبدالكريم رئيساً للجنة الفنية لبطولة حمدان بن زايد

المصدر: الظفرة - وام

اختارت اللجنة العليا المنظمة لبطولة حمدان بن زايد «الظفرة 2019» الحكم الدولي السابق محمد عبدالكريم لرئاسة اللجنة الفنية للبطولة، نظراً لخبراته الكبيرة في السلك التحكيمي المحلي والدولي، وهو الاختيار الذي يعد إضافة فنية ونقلة نوعية للبطولة.

وأعرب محمد عبدالكريم عن سعادته برئاسة اللجنة الفنية للبطولة إيماناً منه بما تحمله من قيم ومعانٍ، ولأنها تجمع رياضي كبير ومميز للشباب، وإضافة كبيرة لمجتمع منطقة الظفرة، خصوصاً أنها تحمل اسم شخصية رياضية قدمت الكثير للرياضة الإماراتية.

وأكد عبدالكريم أنه سيعمل على تسخير كل إمكاناته وخبراته من أجل إنجاح البطولة التي تمنى أن تخرج وفق ما خطط لها القائمون عليها لتكون رصيداً يضاف إلى تميز أبناء الدولة في التنظيم والنجاح.

وشهدت مباريات البطولة الافتتاحية نتائج متباينة على مستوى الفرق بعدما تصدر فريق قلعة الميل المجموعة «أ» بالمرفأ برصيد ست نقاط، يليه فريق العد بأربع نقاط، وتصدر فريق حصن السره المجموعة ببرصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الرويس وبرج الهيلة وقلعة مزيرعة.

وفي غياثي وضمن المجموعة «أ» فاز فريق غياثي على فريق العقيلة بستة أهداف مقابل لا شيء، فيما تعادل فريقا قلعة البيان ومحمية الطوى بهدف لكل منهما في جزيرة دلما، واكتسح فريق بينونة فريق مدينة زايد بـ14 هدفاً مقابل لا شيء في مجموعة مدينة زايد.

وضمن مجموعة السلع «أ» فاز فريق محمية الرملة على فريق محمية الدلفاوية بالانسحاب، في حين فاز فريق المارية الغربية على فريق محمية المها الطبيعية 2-1 ضمن مباريات المجموعة «ب».