الإمارات يهزم الظفرة ويغادر المركز قبل الأخير

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

حقق فريق الإمارات فوزاً ثميناً على ضيفه الظفرة، 3-2، في الجولة 20 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليحصد الصقور ثلاث نقاط ثمينة، رفع من خلالها رصيده إلى 15 نقطة على لائحة الترتيب، تاركاً المركز قبل الأخير لفريق الفجيرة الذي خسر أمام جاره دبا أمس 1-2، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 24 نقطة.

وأحرز أهداف الإمارات البرازيلي كايو (7)، ومحمد هلال (61)، وصابر خليفة (63)، بينما أحرز هدفي الظفرة البرازيلي دي سانتوس (54 و78).

وفي التفاصيل، نجح الإمارات في إحراز هدف التقدم عن طريق كايو في الدقيقة السابعة من ركلة حرة مباشرة، بعدها بأربع دقائق احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الظفرة، ولكن عقب عودته إلى تقنية الفيديو، اكتشف وجود خطأ على المهاجم البرازيلي ديغو ليلغي القرار.

وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء للظفرة عن طريق تقنية الفيديو لصالح الظفرة في الدقيقة 54، وتصدى لتنفيذها بنجاح البرازيلي رومولو دي سانتوس، ولكن الإمارات رد وبقوة بهدفين في ثلاث دقائق، وأحرز محمد هلال الهدف الثاني في الدقيقة 62، من تسديدة رائعة غالطت الحارس، وزاد المحترف التونسي، صابر خليفة، من تقدم الإمارات بهدف ثالث في الدقيقة 63 من انفراد تام بالمرمى، لتصبح النتيجة 3-1.

ونجح الظفرة في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 78 عن طريق رومولو، من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 3-2.